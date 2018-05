Atlético de Madrid El Barça pagará la cláusula de Griezmann Antoine Griezmann celebra un gol con el Atlético de Madrid. / Reuters El club azulgrana ya ha comunicado al Atlético que abonará los 100 millones de euros de rescisión de contrato del delantero francés COLPISA Madrid Martes, 8 mayo 2018, 21:12

El Barcelona ya ha comunicado al Atlético de Madrid que pagará los 100 millones de euros que figuran como cláusula de rescisión de contrato de Antonio Griezmann con el club rojiblanco, según anunció este martes la Cadena Cope. Griezmann abandonará el Atlético y se convertirá en nuevo futbolista del Barça antes del comienzo del Mundial de Rusia, que se inaugurará el 14 de junio.

La todavía estrella rojiblanca lucirá el dorsal número '7' en la camiseta azulgrana a partir de la próxima temporada. «Griezmann es un gran jugador, pero hay que ser cautos a la hora de hablar de jugadores que no están con nosotros por respeto a sus clubes», respondió este martes el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, cuando se le preguntó por el interés del club catalán en el jugador galo, con contrato con el Atlético hasta 2022.

El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, comió este martes con Griezmann en un restaurante de Majadahonda (Madrid), para intentar convencer al futbolista de continuar en el equipo, perro el francés ya tenía decidida su marcha al Barcelona.

«Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid que yo sepa hasta el día de hoy y no te puedo decir nada más, porque no sé nada más. Que yo sepa es jugador del Atlético de Madrid», afirmó a la salida del restaurante Cerezo, que negó haberse reunido con el jugador. «He comido con un amigo mío. Ni se llama Antoine ni se llama Griezmann. He comido con un amigo mío, que es muy buen amigo y hemos hablado de cosas de cine, no de fútbol. No he visto en el restaurante a Griezmann. Que yo sepa no. Que yo sepa no ¿Estaba aquí Antoine? Para haberlo sabido, para hablar con él», aseguró Cerezo a 'El Golazo de Gol'.