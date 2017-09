Tercera División La ansiedad atenaza al Palencia Cristo Atlético ante la Arandina Mediavilla se hace con la pelota ante la llegada de Mikel. / Marta Moras El equipo morado vuelve a perder en un partido en el que Guillermo, el portero, fue el mejor jugador de los locales LÍA A. LORENZO Palencia Domingo, 24 septiembre 2017, 20:00

La situación del Palencia Cristo Atlético empieza a ser preocupante. Ya han pasado cinco jornadas y los palentinos han sumado un solo punto de los quince posibles. La derrota ante la Arandina viene a refrendar que el equipo morado no da con la tecla adecuada.

Y eso que el Cristo Atlético salió con una presión adelantada para tratar de dificultar la salida del balón de los burgaleses, que han apostado desde principio de temporada por un fútbol de toque que comienza en el portero. La primera ocasión cayó del lado morado, cuando tras varios rechaces, el balón llegó hasta Blanco, que se resbaló justo cuando iba a disparar. Sin un dominador claro, el partido se jugaba en el centro del campo. Hasta que llegó el minuto 13 y una buena internada de Lobera por la derecha. El futbolista puso un centro medido a los pies de Ruba, que tuvo tiempo de controlar y ajustar su disparo al palo derecho de Guillermo, que no pudo hacer nada para evitar el gol. La Arandina había comprobado rápidamente la endeblez defensiva del Cristo Atlético. Una oportunidad de los burgaleses se tradujo en un gol. El tanto de los visitantes cambió el partido. Los palentinos tuvieron que asumir el mando del encuentro, pero las jornadas sin ganar pesaron sobre la cabeza de los morados, que fallaban pases fáciles y cometían errores en defensa. La Arandina se sentía cómoda en el nuevo escenario y las llegadas amarillas empezaron a sucederse.

El Cristo Atlético se aferró al balón parado para crear peligro y en un córner pudo llegar el empate. Tras una jugada ensayada, el balón cayó a los pies de Mikel, totalmente solo en el punto de penalti. Pero Zazu estuvo muy rápido y se lanzó al suelo para desviar el buen disparo del delantero morado. Parecía que el Cristo Atlético se sacudía la ansiedad, y el juego morado empezó a fluir. Fruto de esa mejoría llegó una buena ocasión de Blanco, que sacó su calidad para controlar un centro de Rubén dentro del área y, a la media vuelta, disparar ante la salida de Mediavilla, que se hizo con el balón.

Segundo gol

Tras el paso por los vestuarios, volvió la presión alta del Cristo Atlético y regresaron las ocasiones de los burgaleses, que salieron como un vendaval. Primero fueron dos mano a mano de Ruba, que no acabaron en gol por la intervención de Guillermo, que también salió victorioso de otro duelo individual, esta vez ante Lucho. Aunque la más clara la tuvo Rodri, que totalmente solo en el área pequeña, mandó la pelota a las nubes. Parecía que el Cristo no tenía capacidad de reacción, pero la salida al campo de Ivi revolucionó el equipo. Las ocasiones cambiaron de portería y Mediavilla tuvo que hacer un verdadero paradón para sacar un gran disparo de Ivi. Y cuando mejor estaba el Cristo Atlético llegó el segundo tanto de la Arandina. Una buena internada de Lobera por la derecha acabó con el gol de Rodri, que la ajustó a la escuadra. Ahí pudo haber muerto el partido, pero el Cristo Atlético tiene alma. A pesar de las dudas y los nervios, el equipo palentino pelea hasta el final. Gracias a esa fe llegó el golazo de tijera de Mikel tras una buena jugada de Ivi. El Cristo acabó cerrando con tres, totalmente volcado sobre la portería rival , pero ya era tarde. La garra de los futbolistas morados no fue suficiente ante una Arandina superior.