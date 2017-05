El Cristo Atlético, sin miedo lejos de La Balastera

La plantilla del Otero hizo los deberes el domingo ante el Avilés en el primer partido de ‘play off’ de ascenso a Segunda División B, y con nota. Ahora, con el 2-1 a favor de los palentinos, después del espectáculo que se vivió en La Balastera ante la afición local -volcada con el equipo como un jugador más-, llega el momento de pensar en el encuentro de vuelta, que se celebrará dentro de cinco días en el estadio avilesino Suárez Puerta. Los números sonríen a los de Lolo Infante que son casi tan efectivos en su casa como jugando a domicilio.

En la mejor temporada de su historia -que aún no ha terminado y que puede alargarse alguna semana más-, sumaron once victorias fuera de casa de los diecinueve encuentros de liga disputados, y de los veintitrés triunfos logrados en la campaña. «Hemos hecho muy buenos números fuera de casa, no tengo ningún miedo al partido en Avilés. Sé que nos marcarán algún gol, pero nosotros a ellos probablemente también lo hagamos», reconoce el técnico Lolo Infante.

VITI -CAPITÁN CRISTO ATLÉTICO- «Estamos con muchas ganas de jugar allí y ganar» El capitán del Danisa Cristo Atlético, Viti, que ante el Avilés tuvo que ser sustituido por problemas en el gemelo, no ve la hora de que sea domingo, estar ya vestidos de corto en Avilés y darlo todo los noventa minutos restantes. «El equipo está muy contento y muy animado, con muchas ganas de que llegue el día para jugar allí», señala. «Tenemos que salir con mucho empuje, mucho ánimo y a darlo todo», añade. «Pensé que no estábamos nerviosos, pero tal y como salimos sí que estábamos algo temerosos del rival. Pero fue que nos marcasen el gol y ya nos quitamos la presión del todo y jugamos como somos. El resultado fue justo, aunque tuvimos ocasiones de haber logrado algún gol más», afirma. Que la bola del Cristo Atlético esté en el próximo bombo del sorteo del ‘play off’ solo depende de ellos. «Si salimos a darlo todo podemos conseguirlo, todo depende de nosotros. Les tienes respeto porque no les conoces y porque son más veteranos. Pero al final lo que hay que pensar es que son futbolistas de Tercera División, como nosotros», concluye.

El entrenador palentino sabe de lo que habla, ya que los suyos son una plantilla muy goleadora, que fuera de casa ha marcado en todos los campos que ha visitado salvo en dos, en Zamora y en Salamanca. «Mi equipo no sabe esperar a defender, no sabemos perder el tiempo, dar patadas ni administrar los tiempos de forma previsible. Son muy honrados en el campo», explica Lolo Infante, orgulloso de los suyos. «Nosotros no sabemos jugar con el resultado», agrega.

Hasta el final

Por este motivo y por salir siempre a ganar los encuentros, han perdido partidos en los minutos finales. El Numancia B se impuso en el minuto 85 (3-2) de partido mientras que el Zamora hizo lo mismo en el 84 (1-0). «Por este mismo motivo, dimos la vuelta al marcador ante el Avilés y no nos conformamos con el empate», señala.

El resultado sin goles beneficiaría a los morados, que pasarían la eliminatoria en caso de que ningún equipo lograse hacer gol, gracias al marcador de 2-1 de La Balastera. «Solo hemos firmado tres empates sin goles esta temporada. Creo que eso es culpa mía porque no sé aguantar nunca un partido con 0-0, sin intentar ir a ganar el encuentro», reconoce.

La plantilla morada se reincorporó ayer a los entrenamientos con la vista puesta ya en la cita más importante de su vida -hasta el momento, claro está-. El Real Avilés, que se llevó de La Balastera un resultado que no esperaba, se puso a trabajar en la mañana de ayer para la próxima cita, con el objetivo de, aparte de ganar, no perder tantos balones dentro de área rival y disponer de más ocasiones claras de gol.

Noventa minutos quedan para luchar por seguir vivos en el ‘play off’ de ascenso a Segunda División B, noventa minutos para marcar.