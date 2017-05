Sebas López: «Veo la eliminatoria al 50%, Unionistas es un gran equipo»

Sebastián López Gómez, conocido como Sebas López futbolísticamente, es el entrenador del Águilas FC. El año pasado lo pasó en blanco y este curso dirige al club de su localidad para intentar llevarlo a Segunda División B, un equipo que ha disputado cinco fases de ascenso en los últimos seis años.

–¿Qué es lo primero que pensó cuando vio el emparejamiento con Unionistas?

–El primer pensamiento fue positivo porque tengo familia en Béjar y he estado varias veces allí. Hace dos años me enfrenté en un play-off al Palencia. La zona me gusta pero el viaje es larguísimo.

–Y ahora ya que habrá visto vídeos del rival, ¿qué le parece?

–Teníamos un grupo de 4-5 equipos a los que no queríamos como rivales y uno de ellos era Unionistas, ni por el viaje y sobre todo porque es un equipo fuerte. El nombre del club todavía no suena mucho por aquí en Murcia pero yo le digo a todo el que me pregunta que es un gran equipo.

–Es su primer año en el Águilas tras entrenar en la Tercera andaluza.

–Sí, pero yo soy de Águilas. Nací aquí. Desde los 16 años llevo fuera jugando al fútbol, en la cantera del Madrid, por Yecla, Murcia, Cartagena... hasta que me hice entrenador. El año pasado no entrené y cuando me llamaron del Águilas me pidieron como objetivo el play-off. Este año en la Tercera había dos equipos muy por encima del resto -CF Lorca Deportiva y La Hoya Lorca CF B-.

–Llegan al play-off en un gran momento. En los últimos 19 partidos solo han perdido una vez.

–Sí, el equipo está bien. Intentamos hasta el final ser segundos porque hay muchas ventajas en el play-off. A veces sube algún tercero o cuarto, pero es más complicado.

–El club lleva cinco con el de esta temporada play-off a Segunda B en seis años.

–Es que aquí ha salido una buena hornada de jugadores de Águilas, 14-15, que siguen en el club. Estamos a 100 km de Murcia y 130 de Almería y es complicado fichar si no tienes un gran presupuesto. Este año hemos podido traer a unos siete de fuera. El equipo es un gran grupo humano, que es clave.

–Su campo tiene unas dimensiones pequeñas. Eso jugará a su favor...

–Siempre que tengas jugadores para ello. Pero nosotros hemos apostado por futbolistas más de toque esta temporada. He mirado y las dimensiones de Las Pistas no son mucho más grandes que las nuestras.

–¿Qué Águilas se podrá ver en Salamanca?¿Van a salir a defender y aprovechar alguna contra?

–No hemos salido nunca a empatar en esta temporada, aunque en un play-off es diferente. Diez minutos malos te pueden dejar fuera Aquí lo importante es no cometer errores. Tenemos muchos jugadores con experiencia en Segunda B y que han jugado fases de ascenso. El ambiente de allí no les va a impresionar.

–Por el número de tarjetas que han visto esta temporada, ¿se podría decir que son un equipo duro?

–Aquí en Murcia el arbitraje sanciona mucho más que en otras partes. Quitando a Emilio, que sí que ha tenido expulsiones por entradas, el resto han sido la gran mayoría por protestar. No somos un equipo marrullero ni de hacer encerronas. No tenemos ese tipo de jugadores. Queremos cambiar esa fama que tenía al antiguo Águilas y creo que lo hemos conseguido poco a poco.

–¿Se ven favoritos?

–No, yo veo la eliminatoria al 50%. Unionistas tiene buenos jugadores. Sabemos que en Salamanca hay una lucha ahora entre dos clubes por ocupar el primer puesto que dejó la UDSalamanca. El Salmantino subió a Tercera ahora y Unionistas puede hacerlo a Segunda B y quieren subir. En Lorca ya vivimos una situación parecida.

–¿Qué es lo que más le llama la atención de Unionistas?

–Sin duda su afición. Y en plantilla tienen muchos jugadores con experiencia aunque el club sea nuevo. solo hay que ver sus números en la segunda vuelta; en la primera fueron más irregulares, pero el mercado de invierno les ha dado un importante salto de calidad.

–Por último, ¿que resultado firma en Salamanca?

–Seguro que será un partido igualado. La experiencia me dice que en un play-off no siempre gana el mejor. Pequeños detalles pueden decidir una eliminatoria. Recuperar un fallo aquí cuesta mucho.