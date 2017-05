Manel Ruano: «Uno sueña con dejar decidida la eliminatoria en el primer partido»

Manel Ruano, exjugador de equipos de Primera División como el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano o el Real Valladolid, ha firmado una gran temporada al frente del Atlético Malagueño, logrando el campeonato del grupo IX. Pero no se conforma con ello, y aunque el ascenso no está entre sus obligaciones, luchará por subir al filial malacitano a Segunda División B.

–¿Qué valoración hace del sorteo?

–Al final todos los posibles rivales eran campeones de grupo. Todos los equipos que nos podían tocar son complicados, cada uno con sus virtudes y con sus defectos igual que nosotros. No teníamos un rival preferido o alguno al que no quisiéramos enfrentarnos. No conocíamos a la Gimnástica Segoviana, ya que no podíamos tener controlados a los otros diecisiete equipos. Lo que hemos visto es que es un equipo muy parecido al nuestro que ha hecho una gran temporada con unos números superiores a los nuestros en algunos casos. Será una eliminatoria muy abierta.

–Imagino que ya manejará algún informe del equipo azulgrana…

–Hoy en día es muy sencillo obtener informes de los equipos rivales. A estas alturas conocemos el estilo de juego que propone la Gimnástica Segoviana y a sus jugadores, exactamente igual que ellos de nosotros. Hoy pocas cosas se pueden esconder en el mundo fútbol. Creo que son un equipo parecido a nosotros en cuanto al trato de balón y que tiene una idea de ser protagonista en los partidos. Eso es algo que encuentro positivo. El que haya entrenadores que en Tercera División propongan un fútbol asociativo no suele ser normal.

–Con dos equipos parecidos en el estilo de juego ¿piensa que tendrá ventaja el equipo que consiga tener la posesión?

–Se encontrará más cómodo. Luego si consigue ganar o no se verá al final porque el fútbol son goles. En el fútbol está demostrado que se ganan partidos desde la posesión y sin ella. Veremos como se desarrolla y cual es el equipo que se encuentra más cómodo durante la eliminatoria. Lo que está claro es que nosotros hemos jugado durante toda la temporada con un estilo que mantendremos. A ver cual se logra imponer. Yo espero partidos igualados que se decidirán por pequeños detalles.

–Reconocía antes que no tenía preferencias en cuanto al rival ¿les habría gustado jugar la vuelta en casa?

–Más que nada por poder utilizar La Rosaleda. El año pasado metimos ahí a 7.000 personas y este año no va a poder ser. El Campo de la Federación es muy pequeño en cuanto a capacidad y será una pena por nuestros aficionados. Muchos se quedarán sin poder entrar.

–¿Qué opina de la polémica surgida con las entradas?

–Los más perjudicados somos nosotros. Es un campo que tiene 1.000 localidades. El año pasado metimos más de 7.000 personas en La Rosaleda. Este año vamos a meter solamente 950, porque el campo Ciudad de Málaga, donde entrena el primer equipo, no lo hemos pisado en todo el año. A nosotros nos habría gustado jugar en La Rosaleda ante nuestra afición y como un premio a la temporada. Nos ha fastidiado el partido del Real Madrid y los más perjudicados somos nosotros.

–Los números de su equipo como local han sido impresionantes ¿Confía en poder encarrilar la eliminatoria este domingo?

–Yo espero ganar. Uno sueña con poder dejarlo decidido en el primer partido pero será muy complicado. Normalmente las eliminatorias por el ascenso entre campeones de grupo se suelen decidir en segundos partidos. Se pasan eliminatorias jugando el partido de vuelta en casa y al revés. Tampoco es algo decisivo. Dependerá mucho del resultado que podamos obtener este domingo.

–¿Cómo llega su equipo a la eliminatoria?

–Llegamos bien pero tendremos que demostrarlo el domingo. Tenemos a todos los jugadores disponibles salvo a un jugador sancionado. El resto está peleando por entrar en el once, algo que está muy complicado porque bajan los jugadores que han estado durante la temporada con el primer equipo y que ahora vuelven a estar con nosotros. Hay mucha competencia en todos los puestos.

–Uno de los aspectos más comentados en Segovia es la experiencia de algunos de sus jugadores en Primera División ¿puede ser un factor decisivo?

–No lo sé. Son jugadores muy jóvenes y de mucha calidad. La mayoría de jugadores de nuestro once titular son del año 1997. No somos un filial con gente experimentada. Los jugadores que este año han subido al equipo de Primera División el año pasado eran juveniles. Calidad tenemos y vamos a ver si competimos como lo hemos hecho durante todo el año. El rival no tiene esa juventud pero sí tiene jugadores de calidad y con más experiencia. Creo que la eliminatoria está muy compensada. En algunos aspectos podemos ser superiores pero en otros ellos parten con ventaja. Vamos a ver que es más decisivo.

–¿Tienen la obligación de ascender?

–Yo sé que a principios de temporada no se exigió el ascenso. Se hizo una plantilla muy joven y se dejó marchar a futbolistas que todavía eran sub-23 por equis razones y se subió al grupo que había sido campeón de España juvenil. Luego durante todo el año hemos tenido muchas bajas, tres lesionados de larga duración y hasta seis futbolistas entrenando diariamente con el primer equipo, de los que tres o cuatro iban convocados los fines de semana. Todo eso nos ha obligado a reforzarnos, pero dando bajas porque no teníamos licencias operativas porque el primer equipo las ocupaba. A mi las exigencias me gusta que me las hagan en junio y entonces no se nos exigió ascender. Si lo hubieran hecho seguramente no habríamos dado las bajas que dimos y habríamos mantenido un bloque. De los jugadores que jugaron el ‘play off’ el año pasado solo cuatro son titulares este año y repiten en el equipo cinco o seis. Pero a estas alturas los primeros que nos exigimos el ascenso somos nosotros.

–Por lo tanto no se podría hablar de fracaso si no consiguen el ascenso…

–Yo desconozco si la Segoviana ha hecho un equipo para ascender. En esto del fútbol los resultados marcan mucho. Nosotros vamos a pelearlo como si nos fuera la vida en ello. Tenemos filiales cercanos con jugadores de 1993 o 1994. A mi no me importa. Yo soy el primero que quiere nuevos retos, pero que sean planteados en junio, no ahora en mayo. Al final nuestro objetivo primero es proporcionar jugadores al primer equipo y eso lo hemos cumplido. A partir de ahí todo lo que podamos conseguir será bueno, pero para mi no es importante que el equipo esté en Segunda B o en Tercera para subir futbolistas al primer equipo. Lo que más se necesita es un entrenador valiente que los ponga. Es mi opinión como entrenador, en el club pueden tener otra. El éxito o no de una temporada hay que valorarlo en función de los cimientos y planteamientos que se hicieron en junio.

–Hablaba de que cuatro jugadores han debutado este año con el primer equipo. Su nombre sonó con fuerza cuando se marchó Juande Ramos del banquillo de La Rosaleda ¿tiene ganas de ser el próximo en dar el salto a Primera División?

–Llegar a entrenar en Primera División es tan complicado como sentarse en el trono de hierro de ‘Juego de Tronos’. No pierdo tiempo en eso. Pierdo tiempo en formarme e intentar mejorar cada día. Hay mucho de mí en esta Academia y en cada equipo de la cantera. Para mi eso mas importante que la ambición que pueda tener como entrenador. Eso, unido a que sé como funciona este mundo porque he sido futbolista, hace que lo vea muy lejano.