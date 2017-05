Más experiencia y más ilusión

Si hay un futbolista en la Gimnástica Segoviana con la potestad de hablar sobre lo que significa un ‘play off’ de ascenso a Segunda División B ese es su capitán. Con 37 años, Chema afrontará a partir de este domingo una nueva eliminatoria en la que luchará con sus compañeros por subir al conjunto azulgrana a la categoría de bronce del fútbol español por tercera vez en su historia. El de Arévalo es consciente de la importancia que adquieren los pequeños detalles en un doble duelo que decidirá que equipo, si el Atlético Malagueño o la Gimnástica Segoviana, acaba la temporada en ocho días con el ascenso a Segunda B en el bolsillo.

El defensa gimnástico compareció ayer ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de ida frente al Atlético Malagueño. Durante diez minutos, expuso con brillantez y sentimiento lo que significa jugar una fase de ascenso. Él lo sabe a la perfección. Las ha jugado de todos los colores y en casi todos los formatos, salvo uno. En su dilatada carrera, todavía no ha disputado una eliminatoria de campeones. Se estrenará este domingo y espera no tener que volver a jugar nunca más una ronda para ascender, a no ser que sea a Segunda División.

A pesar de su experiencia en ‘play offs’, Chema asegura que la ilusión es mayor que nunca. «La sensación siempre es mayor cuantas más fases de ascenso has jugado. Puede que este sea mi último ‘play off’. Sería el mejor con un ascenso soñado en casa», declaró el jugador de la Gimnástica Segoviana, quien considera «imposible» que en el vestuario del Atlético Malagueño exista la misma ilusión por ascender que en el de la Gimnástica. «Viendo como está el equipo y como hemos jugado este año, la ilusión se multiplica por mil con respecto a lo que haya podido sentir en un ‘play off’ con 25 años, o lo que sentirán los chicos del Malagueño con 22», subrayó.

Precisamente, señaló a esa diferencia de motivaciones como la principal ventaja de la Gimnástica Segoviana en la eliminatoria. «Somos un primer equipo y para nosotros nuestro mañana es estar en Segunda División B», avanzó Chema, quien continuó explicando como la repercusión de un ascenso sería muy diferente en ambas ciudades. «Si nosotros ascendemos habría miles de personas que estarían contentas porque estamos en Segunda B. Mi mañana no es jugar en Primera División, pero estoy seguro de que muchos de los chavales del Atlético Malagueño estarán pensando en si les está viendo alguien para jugar el próximo año en Primera División», declaró, recordando su etapa durante varios años en el filial del Atlético de Madrid. «Nuestra fortaleza está en que para nosotros no existe mañana y para ellos sí que lo hay», sentenció.

Esa motivación que según Chema tienen los azulgrana se traduce en intensidad y en falta de presión. En este sentido, el arevalense recordó los momentos previos al encuentro que disputó la Gimnástica Segoviana en Logroño y que supuso el segundo ascenso en la historia del club. «Salimos al campo casi entre lágrimas tras ver fotos y mensajes de nuestras familias. Sales a competir y a no dejarte nada. De repente el balón no te quema en los pies y en tu vida solo importa el fútbol. Cuando asumes eso se juega mejor que cuanto estas presionado porque tienes 22 años y no te ficha un equipo de Primera División», afirmó.

El de Logroño es el mejor recuerdo que Chema guarda sobre una fase de ascenso, al menos hasta dentro de unas semanas. De los malos, que hay muchos, prefiere no acordarse, aunque sea para afrontar la eliminatoria con cierta precaución. «No puedes recordarlos porque te puede entrar el miedo. La veteranía te ayuda a no relajarte y a no tener un exceso de presión, pero un ‘play off’ es otra cosa. Lo que ha pasado antes pasado está», aseveró.

Rival perfecto

Sobre el Atlético Malagueño, afirmó que es el rival perfecto para la Gimnástica Segoviana. «Es un equipo que juega, pelea y compite como nosotros. Jugaremos en dos campos que nos van a permitir a los dos equipos dar el máximo. Vamos a competir jugando al fútbol y el que juegue mejor sus bazas durante los 180 minutos será el que se lleve el ascenso», indicó Chema, quien no se atrevió a dar un resultado con el que se conformaría en Málaga de cara al partido de vuelta. «Me conformo con dar la mejor versión de nosotros mismos. Con eso no creo que salgamos mal de allí», subrayó.

Por último, el defensa azulgrana, en su decimotercera temporada en La Albuera, destacó el cambio que supuso la llegada de Abraham García al banquillo de la Gimnástica Segoviana. «Desde el primer día cambió los esquema de juego y nuestra manera de pensar. Lo que pensábamos durante toda la vida que estaba bien llegó el míster, nos preguntó por qué lo hacíamos y nos descuadró. Ese día todos dijimos que este año íbamos a jugar muy bien y creo que lo hemos hecho», reconoció Chema, quien apuntó a los pequeños detalles que el equipo ha ido puliendo durante toda la temporada, e incluso «a lo largo de toda la vida», como los aspectos clave que decidirán el rumbo de la eliminatoria.