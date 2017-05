Abraham García: «El Atlético Malagueño no es un rival que me apeteciese»

La Gimnástica Segoviana ya conoce el rival con el que peleará por un hueco la próxima temporada en la categoría de bronce del fútbol español. El conjunto segoviano ha sido emparejado con el Atlético Malagueño en el sorteo celebrado ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y en el que también se dilucidaron los emparejamientos de ascenso de Segunda B a Segunda División.

Durante las semanas previas al sorteo, tanto el cuerpo técnico como la directiva del conjunto azulgrana habían dejado claras sus preferencias. Querían un equipo que tuviera un buen campo y que estuviera cerca de la provincia de Segovia para permitir el viaje de la afición gimnástica. Dos características de las que tan solo se cumple la primera con el filial malagueño. El encuentro de ida, que tendrá lugar este domingo a partir de las 12:00 horas, se disputará en los Campos de la Federación de Málaga, un estadio con una capacidad aproximada de 1.500 espectadores que cuenta con un césped de hierba natural que favorece al estilo de fútbol de la Gimnástica Segoviana. La posibilidad de jugar el choque en el estadio de La Rosaleda quedó descartada desde el primer momento al ser el escenario del partido entre el Málaga y el Real Madrid en el que estará en juego el título de Liga.

Precisamente, la disputa del encuentro de Primera División puede resultar un atractivo más para que la afición segoviana decida recorrer los más de 600 kilómetros que separan ambas ciudades y disfrutar así de un fin de semana en la ciudad de la Costa del Sol para animar a su equipo. Por su parte, la directiva de la Gimnástica Segoviana –además de intentar sacar adelante un autobús para sus aficionados– trabaja en ofrecer a sus jugadores las máximas comodidades posibles, que pasan por viajar hasta Málaga en AVE y en hacer noche en la localidad andaluza. La otra posibilidad que se baraja es viajar la jornada del viernes en autobús.

En cuanto al rival, el director deportivo de la Gimnástica Segoviana, Ramsés Gil, reconoció no saber mucho del Atlético Malagueño. «Me daba un poco igual contra quien nos tocase. En un ‘play off’, con las cosas tan igualadas, lo que te da el pase a la siguiente ronda o el ascenso son los pequeños detalles», indicó. Valoró positivamente el hecho de jugar en un buen terreno de juego, de hierba natural, y en el que no se espera una gran afluencia de público local. «Otros equipos como la Gimnástica Torrelavega meten en su campo a 4.000 o 5.000 personas y aprietan mucho», asegura Ramsés, quien destaca que aunque los filiales tienen más facilidades para fichar a jugadores de calidad para sus equipos, también cuentan con jugadores jóvenes sin mucha experiencia en ‘play off’: «El nivel de presión al que te somete una fase de ascenso hay que saber sobrellevarlo. En ese sentido nosotros llegamos muy bien y tenemos experiencia», concluyó.

Por su parte, el técnico de la Gimnástica Segoviana reconoció que el resultado del sorteo no ha sido especialmente favorable para sus intereses. «Sin duda el Atlético Malagueño es uno de los equipos más complicados. Es un equipo hecho para ascender con una hornada de jugadores campeones de España, alguno de los cuales ya ha aparecido en Primera División», explicó el técnico madrileño. «Es un equipo que ha ganado su grupo con una solvencia espectacular. No era uno de los rivales que personalmente a mi me apetecía», reconoció.

En sus filas, el equipo malagueño cuenta con futbolistas que ya han disfrutado de minutos en Primera División. Jugadores como Luis Muñoz u Ontiveros podrían jugar frente a la Gimnástica Segoviana si no son convocados por Michel para medirse al Real Madrid, al igual que un Pablo Fornals con ficha en el filial pero que se ha convertido en un fijo en las alineaciones de La Rosaleda. «No creo que se arriesguen a bajarlo con el Atlético Malagueño. Es un jugador al que quiere media Europa», apuntó Abraham García.

El que tampoco estará, al menos en el partido de este domingo, es el delantero Youssef En-Nesyri. El marroquí, que debutó en Primera División de la mano de Juande Ramos, fue expulsado con el Atlético Malagueño el pasado 23 de abril en el partido contra el Noja por insultar al árbitro, recibiendo una sanción de cuatro partidos que le impedirá vestirse de corto en el choque de ida. El que sí estará, salvo contratiempo de última hora, es el delantero polaco Adrián Wojcik, autor de 26 goles en temporada regular, así como Kuki Zalazar, internacional sub 20 con la selección española.