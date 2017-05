Unionistas se va con la moral por las nubes al play-off

Unionistas puso ayer un broche de oro a su primera temporada regular en Tercera División. El equipo salmantino, debutante en la categoría, ya tenía amarrado desde hace jornadas el play-off de ascenso a Segunda B y llegaba a la última jornada con la opción de ser segundo pero también podía caer al cuarto puesto. Finalmente el equipo de Astu se impuso a la Gimnástica Segoviana por 2-0 pero el triunfo del Astorga en Villamuriel (0-2) impidió que los salmantinos subieran a la segunda plaza, por lo que entrarán al sorteo de hoy en el tercer puesto.

Eso sí, Unionistas ira a la fase de ascenso con la moral por las nubes porque tras sufrir los primeros 20 minutos ante un Segoviana que llegó a LasPistas con ‘todo’, la reacción de los blanquinegros fue descomunal empequeñeciendo a un rival que se ha paseado por el Grupo VIIIesta temporada -ayer sufrió su tercera derrota-. Los segovianos querían poner fin a la racha de imbatibilidad en casa de Unionistas en su historia y se fueron a la ciudad del Acueducto con las dudas que siempre puede dejar una derrota a una semana de comenzar el play-off.

Chamorro de central

Astu presentó un once con varios cambios, destacando la presencia de Chamorro como central ante las ausencias de la lista de los centrales Antonio León y Ángel Martínez por cuatro amarillas para evitar que pudieran cometer la quinta y así perderse el primer partido del play-off; además, Álex González hizo pareja en la medular con Peli. En la Segoviana y como ya avisó en la previa, Abraham García salió con casi todo pese a que a los segovianos, líderes y campeones desde hace varias semanas, ya tenían todos los deberes hechos. Y desde los primeros instantes se vio que la Segoviana no era como el 90% de los visitantes de este Grupo VIII en Las Pistas: presionando en campo rival e intentando jugar en todo momento por el piso. A los once minutos llegó el primer gran susto: una cesión atrás de la defensa y Javi Díaz intenta jugarla en vez de despejarla, el balón acaba golpeando en la pierna de Rubén y sale casi rozando el palo derecho. Y en el 14 el segundo en una falta de Fernan desde la frontal que se estrella en la base del poste derecho. Por primera vez en la temporada en casa, Unionistas no hizo mucho más que correr detrás del balón en los primeros veinte minutos del partido. Y eso dice mucho en favor de la Segoviana. Unionistas llegaba en muchas ocasiones tarde a la presión del jugador que tenía el balón dejando pensar a jugadores con calidad, que en ataque buscaban el dos para uno, especialmente en la banda de Flórez.

La respuesta no tardó en llegar. Después de una espectacular cabalgada de Zubi en el 25, Álex González busca el pase en profundidad para Cristo, que escorado a la derecha supera en el mano a mano al meta pero luego a la hora de culminar la pegó mordida y se le marchó fuera. La jugada polémica llegó dos después, en otra contra local con el extremeño como protagonista: Cristo cuelga el balón, se anticipa un defensa y el meta la acaba parando, según el colegiado, sobre la misma línea. A partir de esas ocasiones Unionistas creció en el partido. Vaya si lo hizo. Guiado por Zubi, la seriedad de Peli y la siempre presencia de Cristo merodeando el área, el equipo de Astu se puso a la altura del líder, al que controló y sometió en el tramo final de la primera parte.

Y ya cuando se acercaba el descanso y tras una falta mal sacada por Cristo, la Segoviana montó una contra que no frenó Chamorro en primera instancia y que acabaron sacando casi en la línea de gol entre Peli y Sito Cruz.

En la segunda mitad, Unionistas se vistió de líder y se comió al rival. Ya tuvo la primera a los dos minutos cuando Cristo ganó la espalda al lateral derecho, su centro golpea en un defensa y parecía que se colaba en la portería pero otro compañero la sacó cuando se acercaba a la línea de gol. Ahora es cuando se empezó a demostrar quién quería y necesitaba de verdad los puntos. La Segoviana trataba de frenar cada intento de creación local en falta con demasiada permisividad arbitral, mientras Unionistas se fue a por todas. En el 59, una internada de Zubi por la derecha terminó con centro a la área y en boca de gol, a Isaac Manjón se le escapó el balón entre las piernas y no pudo rematar. Y solo dos después, una mala salida del balón visitante acaba en la frontal en los pies de Cristo. El extremeño intenta la vaselina pero le sale alta. Las Pistas se crecen y el equipo charro ya se lo cree.

Un auténtico ciclón

Y en la siguiente acción llegó el premio por fin. Centro de Cristo, remate en primer lugar de Isaac Manjón que tras golpear en un defensa se estrella en el palo, y en el rechace Oskar Martín la lleva a las mallas. Era el 63. Y en el 67 pudo llegar ya el segundo: fue a la contra con balón largo para Mitogo, el punta, recién entrada por Oskar, recorta a su par y busca la escuadra izquierda con efecto pero el esférico se va por poco. Mientras tanto, apenas se veía a la Segoviana, quizá sorprendida por la enorme superioridad de Unionistas. Alguna salida a la contra, un remate a las nubes de Calleja...

Sin embargo, llegó el jarro de agua fría desde Villamuriel a falta de 15 minutos para el final con el tanto del Astorga, que hacía inútil el intento de asalto al segundo tiempo de Unionistas. Pero ni eso hizo frenar a los locales. En un córner botado por Zubi, Diego del Castillo cabeceó solo a gol para poner el segundo. El equipo ya estaba desatado y una contra de Mitogo, que sacó en primer lugar Facundo, le quedó franca a Diego del Castillo que con el meta batido, le pegó mal al balón.

En los minutos finales el interés ya estaba en Villamuriel, por si el equipo palentino lograba un gol que le diera el segundo puesto a Unionistas y que finalmente no llegó -lo hizo el 0-2 de los maragatos-. Eso sí, Unionistas se va al play-off de ascenso a Segunda B en su primer año en la categoría y dándole un repaso en la última jornada al líder. Llegará como tercero, pero seguro que a ninguno de los terceros les hará ninguna gracia medirse a los charros. Hoy, el sorteo.