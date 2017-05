El Becerril regresa a la Tercera División

El Club Deportivo Becerril volverá a jugar la temporada que viene en Tercera División. Y lo hará tras conseguir el ascenso ayer en el estadio Adolfo Suárez de Ávila, en el partido que le enfrentaba al Diocesanos. Los jugadores de José Antonio Hernando tan solo necesitaban un empate, incluso perdiendo podrían subir, teniendo en cuenta otros marcadores. Pero los becerrileños no querían especular y salieron a ganar desde el minuto uno.

«Ha sido un partido disputado. Ellos en la primera parte han corrido mucho y nos han desgastado. Pero en la segunda mitad eso les ha pasado factura y ha propiciado el gol de Melero. Ha sido un fallo del portero que hemos sabido aprovechar a la perfección. Después nos ha tocado sufrir, porque ellos han tenido un par de ocasiones bastante claras. Pero nosotros estábamos jugando ya más cómodos», explicó un ilusionado José Antonio Hernando, técnico del equipo.

Tras el pitido final, la afición becerrileña desplazada a Ávila ha estallado de alegría y ha corrido a celebrar con los jugadores lo que supone el tercer ascenso del equipo a la Tercera División. Ya lo hicieron en 1998, en 2013 y lo han repetido en este 2017.

«Teníamos la espina clavada del año pasado, que jugamos francamente mal. Este año las cosas han ido de otra manera, hemos empezado mucho mejor, y es una ilusión muy grande volver a subir. Encima lo hacemos en plenas fiestas de San Isidro», añadió el técnico.

Como nota anecdótica, el propio Hernando, que llevaba ocho meses sin cortarse el pelo, perdió ayer parte de su cabellera. «Soy un poco supersticioso y me lo había dejado bastante largo. Pero mira, ahora me han dejado una cresta que no creo que me aguante mucho», concluyó Hernando.