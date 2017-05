Preferencia por el Atlético de Madrid B

Faltan menos de diez días para que la Gimnástica Segoviana afronte el partido más importante de la temporada. Todavía no sabe el rival ni el lugar donde se disputará el primer encuentro de la eliminatoria para ascender a Segunda División B, pero en el equipo azulgrana ya se empieza a respirar el ambiente que durante tantos meses de mayo ha inundado las gradas de La Albuera.

Poco más de una semana para preparar una eliminatoria a la que los gimnásticos van a llegar en buenas condiciones, tal y como aseguraron ayer su entrenador, Abraham García, y el preparador físico, Pablo García. Su magnífica temporada, histórica en muchos sentidos, les ha permitido afrontar el último mes de competición con la posibilidad de ‘jugar’ con los minutos y las cargas de los jugadores en las últimas jornadas de la temporada regular. Esa búsqueda del equilibrio entre esfuerzos físicos y ritmo de competición continuará este domingo en el último partido que deben afrontar los segovianos de Liga. Porque sí, antes de los ansiados ‘play off’ hay que jugar contra Unionistas de Salamanca en un partido que puede ser un gran ensayo para los jugadores gimnásticos.

«Cuando salió el calendario y vimos que teníamos este rival el último partido de Liga pensábamos que nos jugaríamos todo allí. Es un equipo que nunca ha perdido en su campo y es un nuevo reto bonito que podemos superar», declaró el técnico madrileño, quien anunció la presencia en tierras salmantinas de un once titular «competitivo que intentará hacer las cosas que nos gustan y dificultar el juego del rival lo mayor posible».

Entre los once elegidos para disputar el choque frente a un Unionistas inmerso en la lucha por la segunda posición podrá estar un Ayrton que llega al momento clave de la temporada en su mejor estado de forma. «Es un futbolista importantísimo. El objetivo es que estuviera bien en la parte final de la temporada», declaró García, que reconoció el trabajo hecho en labores ofensivas durante los meses previos por jugadores como Dani Arribas, Kike o Ivi.

Precisamente, el máximo goleador del equipo esta temporada, Dani Calleja, podría ser uno de los jugadores reservados por el entrenador madrileño en Salamanca debido a pequeñas molestias físicas. «Tenemos un último día para que no haya ningún sobresalto y estén todos los jugadores a disposición del entrenador», sentenció sobre el estado de su plantilla. Por la misma línea se manifestó el preparador físico del equipo, Pablo García, quien calificó los duelos frente a Almazán o Unionistas como buenas pruebas de cara a lo que el equipo pueda encontrarse en los ‘play off’.

Entrenador y preparador físico coincidieron también en sus preferencias de cara al sorteo del lunes, del que saldrá el rival de la Gimnástica Segoviana en la lucha por ascender a Segunda B. «Me gustaría que fuera un equipo cercano y con buen campo. Esos requisitos los cumple el Atlético de Madrid B. Si puedo elegir un equipo sería ese», indicó Abraham García, quien sin embargo no le otorgó importancia al hecho de jugar el primer partido de la eliminatoria en casa o fuera. «Mi ilusión es competir los 180 minutos. Me da un poco igual el orden de los partidos. No creo que sea muy determinante», concluyó.

Lo que sí tienen claro en el cuerpo técnico azulgrana es que deben aprovechar la primera eliminatoria para ascender a Segunda División B. «No es lo mismo jugártelo a una sola eliminatoria que tener que jugar luego otros cuatro partidos. Cambia bastante. Hay que luchar por dejarlo hecho ahora, aunque estamos preparados para todo», manifestó Pablo García, quien confiesa pensar solo en la posibilidad de disputar una única eliminatoria.

Precios para el 'play off'

Aunque habrá que esperar hasta el lunes para conocer rival y horarios, la directiva de la Gimnástica Segoviana ya ha sacado a la venta las entradas para el partido que tendrá lugar en el Municipal de La Albuera. Tendrán un coste de 5 euros para los socios, 12 euros la entrada general, 17 euros en tribuna y 7 euros la entrada joven, siempre y cuando sean adquiridas con antelación en la sede del club, el bar Gallego, el estanco situado en la plaza de la Universidad, Óptica C&C y Deportes Miguel Ángel. El día del partido el precio de las entradas será de 15 euros para la general, 20 para la entrada de tribuna y 10 para la entrada joven.

En cuanto al día en el que se disputarían los encuentros, la directiva maneja jugar el sábado 27 en el caso de que la vuelta sea en La Albuera, mientras que si es al revés, y los azulgrana deben jugar en casa el partido de ida, el choque tendría lugar el domingo 21.