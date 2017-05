Más motivaciones para Unionistas ante la Segoviana

Unionistas de Salamanca afronta este domingo el ultimo partido de Liga en el Grupo VIII de la Tercera División con los deberes hechos. Tras cumplir el reto de meterse en el play-off de ascenso a Segunda B en su primera temporada en la categoría, ahora tiene la oportunidad ante sí de mejorar su actual tercera posición en la tabla pero teniendo en cuenta que puede bajar también al cuarto puesto. La diferencia es importante porque acabar segundo le garantizaría a Unionistas en el sorteo que se celebra este próximo domingo a las 17 horas en Las Rozas este próximo lunes 15 de mayo, tener el partido de vuelta en casa en la primera eliminatoria y también en una hipotética segundo, algo que perdería siendo tercero y mucho más si es cuarto.

Pero Unionistas no depende de sí mismo para ser segundo. En la jornada unificada de este próximo domingo a las 18 horas, Unionistas debe ganar al líder, una Gimnástica Segoviana que ya no se juega nada al ser campeona desde hace varias jornadas, y que el Atlético Astorga -actualmente segundo, no gane al Villamuriel en su campo -el conjunto palentino se juega sus últimas esperanzas de salvación-. El equipo de Astu certificaría al menos el tercer puesto con el empate frente a la Segoviana pero si cae en Las Pistas, el Cristo Atlético podría arrebatarle su tercer puesto si los palentinos ganan al Bembibre.

Para añadir alguna motivación más a todas las que ya tienen encima los pupilos de Astu, tirando de la historia reciente en el grupo VIII de la Tercera División, Unionistas de Salamanca tiene la oportunidad, si acaba segundo, de ser el mejor conjunto salmantino en Tercera División por posición desde la temporada 1999-2000 en la que el por entonces filial de la desaparecida UD Salamanca, se proclamó campeón del Grupo VIII y disputó la fase de ascenso a Segunda B.

Desde entonces, los equipos charros participantes en este grupo no han tenido en la mayor parte de los casos buenas actuaciones en la Liga autonómica. Desde esa 1999-2000, solo cuatro equipos lograron terminar en zona de play-off.

Esa UDSB de la 1999-2000, a las órdenes de Chuchi Pereira, quedó campeona y estuvo a un paso de ascender a Segunda B porque llegó con vida hasta la última jornada aunque fue el Siero el que terminó subiendo; segundo fue el equipo blanquinegro y por detrás quedaron el Alcalá y el Lalín.

Una temporada después, de nuevo volvió a colarse en el play-off de ascenso el filial del Salamanca al terminar tercero de grupo, pero en esta ocasión el ascenso a Segunda B estuvo mucho más lejos porque los blanquinegros terminaron cuartos por detrás del Celta B, que ascendió, el Lealtad y Las Rozas.

Dos del CD Guijuelo

Para encontrar otro meritorio tercer puesto hay que saltar hasta la 2003-2004 con el CD Guijuelo. Los chacineros lograron después su primer ascenso a Segunda B de la mano del zamorano Antolín Gonzalo.

Y tras el descenso de la siguiente campaña, en la 2005-2006 el Guijuelo regresó al grupo VIIIde la Tercera División de Castilla y León para volver a terminar ascenso a las órdenes de José María Calvo, ahora frente al filial C del del Real Madrid.

Desde entonces hasta nuestros días lo más destacado fue un sexto puesto del filial de la UD Salamanca en la campaña 2007-2008 o los dos novenos con los que el nuevo CFSalmantino logró en la 2013-14 y 2014-15 antes de ser descendido por la Federación.

Máximo goleador

Otro reto que tienen ante sí los jugadores de Unionistas es convertirse en el equipo salmantino más goleador de las últimas temporadas en Tercera. El equipo blanquinegro cuenta en la actualidad con un registro de 75 tantos a favor. En las últimas campañas, el representante del fútbol charro que más goles marca en una temporada regular fue el CDGuijuelo con 76 en la 2005-2006, por lo que si los de Astu logran marcar más de un gol a la Gimnástica Segoviana este domingo en Las Pistas, también se colgarán esta mañana. Al que no podrán acceder seguro es al de menos goleado: los de Astu llevan 29 goles en contra en las 37 primeras jornadas del campeonato de Liga, registro que queda muy alejado de los 20 tantos que encajó el filial de la UDSalamanca en la campaña 2000-2001, cuando quedó tercero con 64 tantos a su favor y solo 20 en su contra.