La Segoviana aplasta a la Cebrereña

La Segoviana solventó el penúltimo envite de la temporada, último en su estadio antes de la fase de ascenso con una contundente victoria por 4-0 sobre la Cebrereña en la que demostró el porqué de su liderazgo en la categoría, además de certificar la imbatibilidad del equipo en su campo en esta Liga regular.

Sin nada que jugarse, demostraron en todo momento más ambición que una Cebrereña a la que el partido le vino muy grande desde casi el inicio. Los abulenses fueron una caricatura empequeñecidos por una Segoviana que circulaba con mucho criterio y con mucho orden. Además, la buena noticia local llegó con la gran actuación de Ayrton, quien volvió a la senda goleadora con un ‘hat-trick’ que le devuelve la confianza de cara a la fase crucial de la temporada, una noticia magnífica para el equipo a tan solo dos semanas de jugarse el ascenso a Segunda División B.

ficha técnica 4 Gimnástica Segoviana Pablo, Guille Duque, Víctor Pérez, Chema (Javi Marcos min 73), Anel, Manu, Rubén, Juan de la Mata (Domingo min 63), Ayrton, Dani Arribas (Fernán min 63) y Quino.

0 Cebrereña Juan, Sebas, Galindo, Juanma (Juan min 63), Montoro, Mustan, Mario Juez, Mario Hidalgo, Terleira, Piru (Juli min 67), Quirós (Zapatera min 69). goles 1-0 Ayrton (min 13); 2-0 Ayrton (min 21); 3-0 Ayrton (min 51) y 4-0 Fernán (min 66).

El delantero berciano abrió el camino de la victoria en la primera jugada de ataque que trenzaron con un certero remate a centro de Quino. La Segoviana, pese a ponerse por delante en el marcador, no quitó el pie del acelerador y siguió creando ocasiones de gol.

Poco después del 1-0 pudo llegar el segundo en un remate de Arribas a la salida de un córner al primer palo que Juan despejó con tanto acierto como dificultades a córner. Pero el meta visitante no pudo hacer nada en la siguiente ocasión. La banda derecha era una autopista total para el ataque local, un lugar por el que percutía una y otra vez Guille Duque. En una de sus subidas por banda, centró al corazón del área donde apareció de nuevo Ayrton demostrando su clase con un remate al primer toque de para poner el 2-0 en el electrónico. La Segoviana imponía su clase en todo momento ante un rival que defensivamente era un desastre. No había intensidad alguna por parte de la Cebrereña, que dejaba a cada jugador de la Segoviana recibir y pararse a pensar, un caramelito que no desaprovecharon los locales.

Los abulenses tuvieron otra fase de gran zozobra en la que Mustan sacó bajo palos tras una jugada embarullada lo que pudo ser el 3-0. Justo antes del descanso tuvo otra la Segoviana pero el sutil remate de Ayrton se marchó fuera por poco.

La segunDa mitad comenzó con una Cebrereña más tensionada y metida en el partido. Pero ahí volvió a aparecer Ayrton para no dejar duda sobre el resultado de la contienda. En esta ocasión, la acción del gol la inició Juan de la Mata con una preciosa internada regateando dentro del área y dejando el gol en bandeja para que el delantero certificara su triplete.

A medida que pasaban los minutos la Segoviana se relajó un poco viendo que el partido estaba sentenciado. Pero cuando respiraba la Cebrereña entró al campo Fernán que hipermotivado se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para los visitantes. Y en el minuto 66, el propiojugador gallego hizo el 4-0 que mataba el partido. Pudo hacer doblete el mediapunta con un espectacular intento de vaselina que mandó Juan a córner. Pero el marcador no volvió a moverse. Victoria cómoda de la Segoviana que afina su mejor versión cara a la fase de ascenso.