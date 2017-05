Miñambres: «Tiene mérito que Unionistas haya recuperado la ilusión por el fútbol en Salamanca»

Miguel Ángel Miñambres tomó a mediados del mes de marzo las riendas del Atlético Astorga, rival con el que Unionistas de Salamanca se jugará el segundo puesto del grupo VIIIde la Tercera División este próximo domingo en la Eragudina. El maragato, que fue segundo entrenador de la desaparecida UDSalamanca a las órdenes de su hermano Felipe Miñambres -ahora director deportivo del Celta-, ha estado los últimos dos años en China al frente de una academia de jugadores. «Desde fuera me sorprendió mucho el adiós de la UDS. Tenía la esperanza de que a última hora apareciera alguien como ha pasado por ejemplo en León con la Cultural para salvar a un histórico. Lo sentí mucho, la verdad», explica el entrenador del Astorga.

Sobre el actual fútbol en Salamanca, Miñambres expresa que «desde China lo he seguido en la distancia, sé por encima un poco de los proyectos de Unionistas y del Salmantino. Ahora Unionistas está más alto y próximo a conseguir algo importante como podrá ser el ascenso a Segunda B. Es evidente que Unionistas es un club que deportiva y socialmente está haciendo muy bien las cosas. Ahora ya cada salto le va a suponer mucho más esfuerzo pero tiene mucho mérito que haya logrado recuperar la ilusión por el fútbol en Salamanca. Es una ciudad que se merece estar mucho más arriba en el fútbol».

Pensando ya en el domingo, al Astorga le vale un empate para seguir segundo y es Unionistas el que necesita los tres puntos sí o sí. «Somos dos equipos que compartimos muchas facetas del fútbol similares. Los dos queremos el balón y por ello imagino que será un partido muy táctico. Luego cada uno tiene sus armas diferentes por arriba pero creo que ambos hemos al objetivo del play-off con un fútbol similar», expresa Miñambres. Lo que más le gusta de Unionistas al técnico es «las individualidades, con jugadores de experiencia en Segunda B, una idea clara de juego y eso es complicado en Tercera y luego atrás tiene mucha veteranía», dice.

Las opciones de subir

Con respecto a las opciones de ambos de subir a Segunda B, Miñambres añade que «es muy complicado. Lo tienen mucho mejor los primeros como es obvio. Los demás tendremos que superar tres eliminatorias. No le veo una importancia decisiva a ser segundos o enfrentarte a un cuarto o a un tercero, porque el nivel de los grupos varía. Una vez que se no se puede ser primero, lo que interesa es que tu equipo llegue lo mejor posible al play-off».

En este sentido, el preparador del Atlético Astorga reconoce que «aquí, cuando se bajó la pasada temporada desde Segunda División B, se ha tratado de que no se perdiera la ilusión por el fútbol. El objetivo de inicio no era partir con la idea de subir sí o sí, más bien meterse en el play-off de ascenso. Pero ahora ya que estamos dentro no vamos a renunciar a nada e iremos a por todas».