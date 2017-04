El campeón saca buena nota

Partido muy abierto por los dos equipos. La Gimnástica Segoviana llegó a La Arboleda como primera de grupo. Partido duro para el conjunto soriano, que termina despidiéndose de tratar de alcanzar los puestos de 'play off' tras la derrota ante el líder del grupo.

El cuadro segoviano salió al terreno de juego con un equipo de garantías y demostró que sujetando el centro del campo genera mucho peligro, manteniendo la posesión y tratando de acercarse con mucho peligro a la portería rival, de la misma manera que evita que la escuadra contraria pueda generar ocasiones.

la ficha 1 SD Almazán Andreas, Lobe (min. 71, Santa), Zazu, Anto, Jordan, Óscar, Bruju, Cule, Diego (min. 71, Losi), Roberto, Héctor (min. 58, Gonchi).

2 Gimnástica Segoviana Facundo, Borja Plaza, Víctor Pérez, Javi Marcos, Anel, Manu, Kike (Rubén, min. 64), Juan de la Mata (Quino, min. 74), Ayrton, Dani Calleja e Ivi (Dani Arribas min. 52). Goles: 0-1, min. 43, Ivi. 0-2, min. 68, Dani Arribas. 1-2, min. 80, Bruju, al transformar un penalti.

Sin embargo, hubo que esperar más de cuarto de hora para presenciar una ocasión clara en el choque entre el Almazán y la Gimnástica Segoviana en La Arboleda. Fue en el minuto 16 a favor del cuadro visitante. Un centro de la banda derecha lo acaba rematando Ayrton con la cabeza, pero su testarazo termina estrellado en el larguero. Saboreaba el gol el cuadro segoviano.

La Segoviana siguió dominando en el centro del campo, lo que permitía que el equipo de Abraham García no retrasara las líneas, hecho que terminaba provocando que el Almazán no pudiera llegar a entrar al área defendida por Facundo. Lobera fue el más peligroso por la izquierda para el cuadro de Soria, pero sus llegadas no terminaron encontrando rematador en varios centros que realizó.

En el minuto 43, antes de finalizar la primera mitad, llegó el primer gol del equipo segoviano. Vino a partir de un saque de esquina que terminó rematando Ivi al primer palo para desnivelar el resultado y que provocó un golpe moral a los locales. El descanso les vendría bien para recuperar ánimo al Almazán, pero la Gimnástica continuó con su papel de líder durante los segundos 45 minutos.

Tras la reanudación, el partido siguió la misma tónica con los dos equipos muy abiertos. En el minuto 55 llegó la primera ocasión clara para los locales, una jugada de Almazán que remata Diego y lo paró Facundo en el área pequeña a bocajarro. Saboreó el empate, pero no pudieron certificarlo. Un hecho que habría sido crucial por lo que estaba a punto de ocurrir en el equipo de Soria.

Corría el minuto 61 cuando los locales se quedaron con 10 tras ver la segunda cartulina Anto. El jugador del Almazán recogió un rechace para despejar, pero le termina golpeando con la mano y el colegiado lo vio claramente. Expulsión justa para el miembro de la escuadra soriana.

A partir de entonces, las jugadas y ocasiones llegaron prácticamente por parte de la Gimnástica Segoviana, que se hizo dueña del encuentro con sucesivos acercamientos. Primero en el minuto 65, cuando Andreas salvó un remate de Ayrton en el área pequeña. Trató de ponerla con la puntera, pero el portero evitó el 0-2.

Tres minutos más tarde llegaría el segundo gol y prácticamente la sentencia a vistas del final del partido. Un centro de Juan de la Mata por la izquierda que terminó rematando de cabeza Dani Arribas al segundo palo. Fue imposible para Andreas esta vez detener el testarazo.

Ya en el minuto 70 se produjo otra ocasión de la Segoviana. Esta vez fue Dani Calleja desde fuera del área quien probó fortuna, pero esta vez sí detuvo Andreas. Fue en la recta final del choque cuando llegaría el gol de Almazán. Penalti sobre Losilla en el minuto 80 y Bruju se encargó de marcar la pena máxima lanzando por el palo derecho de Facundo, que no pudo detener el disparo.

El cuadro local se vino arriba a pesar de la inferioridad numérica y trató de buscar el empate a la épica. Llegó en el minuto 85 una ocasión clara tras un remate de Anto de cabeza, pero se termina marchando por encima del larguero. Empujó el cuadro soriano, pero fue la Gimnástica Segoviana quien terminó aguantando la renta con mucha solvencia y le sirvió para llevarse los tres puntos de vuelta a casa y certificar aún más el liderato del grupo.