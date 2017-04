Astu: «El proyecto de los dos próximos años de Unionistas pesa más que irme ya a un Segunda B»

El técnico de los ascensos consecutivos a Regional y Tercera División y que llevará a Unionistas de Salamanca a disputar la fase de ascenso a Segunda B, continuará una campaña más en el club salmantino. Así lo hizo ayer oficial la entidad blanquinegra:«El acuerdo sería prolongado automáticamente por un año más en caso en caso de que el equipo consiga acabar la temporada 2017/2018 en puestos de play-off, en el escenario de que el equipo continúe en Tercera División. Si se consiguiese el ascenso, las condiciones para la prolongación hasta 2019 serían renegociadas», explicó ayer la entidad como había avanzado ayer este periódico.

–¿Por qué ha decidido continuar?

–Porque me siento valorado, realizado con mi trabajo... te dejan hacer las cosas por un lado, por otro porque motiva mucho la afición que tiene Unionistas y, por ultimo, porque el club se va a profesionarlizar y eso para mí es fundamental.

–¿A qué se refiere?

–A que los jugadores ya no tendrán que trabajar y podrán ser jugadores de fútbol en el sentido más amplio de la palabra. Además podremos entrenar por las mañanas y eso sin duda nos va a ayudar a hacer una mejor plantilla para el futuro.

–¿Han sido negociaciones largas?

–Ni cortas ni largas. Han sido apenas tres reuniones en un mes. Quería tener tomada la decisión antes del play-off porque no puedes estar metido en intentar subir a Segunda B y también pensando en tu futuro, que si un equipo te llama, que si la renovación... Mi intención era quedarme y me quedo convencido.

–¿No ha tenido el gusanillo de irse?

–Sí, claro que me ha picado ese gusanillo. Pero estando como está ahora la vida y el fútbol hay que valorar que Unionistas es un club serio, que da lo que promete, es un club cercano en todos los aspectos. Fuera puedes vivir una experiencia diferente y eso llama la atención o un nivel económico superior, pero hay que valorar otras cosas.

–Ha podido entonces firmar por un equipo de Segunda B ya...

–Sí. Eso es lo que me ha hecho pensar mucho. Pero si me quedo en Salamanca sin saber en qué categoría voy a estar es por algo. Me quedo por cosas que quizá puedan ser insignificantes para otras personas como el cariño de la gente, el trato de todos y por supuesto porque el proyecto que tiene el club en los próximos dos años me pesa más que irme a un Segunda B.

–Entonces es muy ilusionante lo que le han ofrecido.

–No vamos a vender que vamos a subir a Segunda B porque no lo hemos hecho nunca. Sí que vamos a intentar subir. Si lo hacemos, el proyecto será bueno para un recién ascendido y si estamos en Tercera también será muy motivador, aunque habrá que ver cómo quedaría el Grupo VIII porque habrá dos o tres descensos de Segunda B, más lo que ha subido y a ver quién lograr subir o no. Puede ser un grupo muy fuerte la próxima temporada.

–¿Continuará con usted su equipo de trabajo?

–Está todo a punto de solventarse y para mí eso es determinante para seguir. Me rodeo de gente que me interesa, que son buenas personas pero sobre todo muy buenos trabajadores. Ahora mismo no sabría qué sería de mí sin ellos.

–¿Ahora está más motivado para afrontar el play-off de ascenso a Segunda B con Unionistas?

–Antes claro que tenía esa ilusión pero estaba la incógnita de que podría conseguir un gran premio que yo no acabaría disfrutando (ríe). Ahora estoy muy motivado porque quiero subir a Segunda B con Unionistas.

–Con el play-off ya casi en la mano, ¿el gran objetivo ahora es el segundo puesto?

–Sin duda, es el objetivo que tenemos para el mes que queda. Por eso ganar el partido del domingo ante el Villamuriel es fundamental.Va a ser un partido en el que vamos a tener que tener mucha paciencia ante un rival que se juega la salvación. Hay que olvidarse a día de hoy del partido ante el Astorga porque si no ganamos al Villamuriel quizá no sirva de nada ya ese encuentro. Vamos a ir a muerte a por el segundo puesto porque esa plaza te da un 1% más de posibilidades de ascender a Segunda B.