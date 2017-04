El secreto de Quino

Con tres goles más en su cuenta personal, no es de extrañar que fuese «una de las tardes más bonitas» para el jugador gimnástico Quino. «Me parece que en cadete regional marqué tres goles, ya hace años». Y confesó su secreto. «Me lo dijo Guille, es mi talismán. Cuando metí dos goles me lo dijo él; esta vez me ha dicho que iba a meter tres. Cuando me lo dice él, los meto», apuntó.

«Ya veníamos con la idea de celebrarlo, de intentar ganar este partido por todos los medios y con el campo lleno, ha sido precioso. A nivel personal ha salido el partido redondo, así que encantado. Nos costó en el primer tiempo y en el descanso hemos incidido en la idea de que teníamos que apretar y sacar el partido adelante, por toda la gente, por nosotros... y disfrutar después, como así ha sido», valoró el jugador gimnástico al término del partido.

Quino asegura también que llega bien al ‘play off’, «con confianza, pero sabemos que va a ser muy difícil. Esto va a ser un buen incentivo, así que a por ello», dijo.