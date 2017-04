El Cristo Atlético vence al Ávila y se acerca al ‘play off’

0 Real Ávila

1 Cristo Atlético

El Danisa Cristo Atlético sumó tres puntos importantes para poner tierra de por medio ante el quinto, el Almazán, que está a cinco puntos de los palentinos. Los de Lolo Infante se mantienen firmes en la cuarta posición, para lograr el billete a disputar la primera fase de ascenso de su historia a Segunda B.

Empezó bien el partido con un juego muy animado entre ambos conjuntos que querían la victoria. De comienzo, Blanco avisó por el Cristo con un disparo al minuto y medio de partido que se marchó fuera. A continuación, la réplica la puso Javi con un pase hacia atrás de Isma que remató este último, pero el balón fue rechazado por un defensor. El Ávila quería controlar el partido y hacerlo de ritmo bajo porque no veía con malos ojos el empate ante uno de los gallos de la categoría. No cometer ningún error y aprovechar los del rival era la máxima, que casi se cumple en el minuto 4 cuando en un fallo en salida del Cristo Atlético, Edu robaba el esférico pero se llenaba de balón y su disparo se marchaba por encima de la meta de Marcos.

La primera llegada clara de los palentinos fue en una falta en la frontal del área que lanzaba Adrián para que el balón tocara en la barrera y se marchara a córner. El partido comenzó a entrar en barrena y el fútbol a brillar por su ausencia, aunque en el desierto futbolístico dominaba más el Cristo que un Ávila, que se conformaba con poco. En el minuto 25, tendría otra ocasión el equipo visitante, con un disparo raso de Aitor que también se marcharía fuera.

Y con el partido controlado por los visitantes, el Ávila tuvo una contra para ponerse por delante en el marcador. Los de Infante dejaron un boquete en defensa y Marcos tuvo que salir de la portería en funciones de líbero para abortar la jugada. Ante la salida del meta, Javi Mesa trataba de marcar por encima de él, pero el portero se las apañó para sacarla por encima del travesaño. El Cristo contestó a balón parado, en un doble saque de esquina que terminó con otro disparo de Aitor, que tenía la mira desviada y volvía a mandar directamente fuera. Antes de la conclusión del primer periodo, llegarían dos ocasiones, una por cabeza. En la primera, Levas evitaba una internada de Iván contra Marcos pero el balón se fue a córner sin consecuencias. Y sobre la bocina, un disparo cruzado de Mesa se fue rozando la base del poste en la ocasión local más clara de la primera parte.

Misma dinámica

Tras el descanso, comenzó golpeando el Ávila, con un disparo de Rubén desde fuera del área que a Marcos le costó dos intentos atrapar. Esa doble parada, además, le costó la lesión que obligó a su cambio. El Cristo contestó con un disparo de Víctor Abajo, que sacó un defensor rival bajo palos.

El Ávila estaba más cómodo con el empate mientras que el Cristo Atlético movía el balón demasiado lento para crearle peligro a su rival. En el minuto 79, Adrián conectaba de cabeza un buen centro pero el balón se volvía a marchar desviado. Rubén volvía a lanzar contra la barrera en otro balón parado y Jesús mandaba el balón a las nubes en el rechace.

Y cuando todo hacía indicar que el Ávila conseguiría su objetivo, una falta sobre Adrián era sacada por Levas para que Marquiños rematara poniendo el 0-1 sobre la bocina. Sin tiempo para más, el Cristo se llevó una victoria de oro.