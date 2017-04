Unionistas ya está a un punto de su sueño

Las vueltas que da el fútbol en apenas una semana. Tras la derrota en Almazán, quien más quien menos podría pensar que a Unionistas ya solo le quedaría en el tramo final del campeonato asegurar cuanto antes el soñado play-off. Solo una semana después, las puertas del ansiado segundo puesto se le vuelven a abrir de par en par tras una jornada del sábado redonda para sus intereses. Los de Astu ganaron por 1-0 a la Cebrereña, un partido que pudo terminar 4-0 de no ‘empeñarse’ los puntas blanquinegros -ayer vestidos con el traje naranja del hornazo por la proximidad del Lunes de Aguas- de fallar constantes mano a mano con el meta abulense, de calle el mejor de los visitantes, y además vieron cómo el Astorga caía en casa con el Almazán (2-3) y el Zamora perdía frente al Burgos Promesas (3-2). Con estos resultados, con los que la Segoviana ya se ha proclamado campeona del grupo, Unionistas se coloca a solo dos puntos del Astorga -en dos jornadas se ven las caras ambos- y saca nueve puntos al Almázan, ahora quinto, con nueve por jugarse. Así, como los sorianos tienen el goalverage particular ganado a los charros, un punto de los blanquinegros el próximo domingo a las 12 ante el Villamuriel en Las Pistas les daría al pase matemático al play-off. Pero Unionistas ya no tiene vista la puesta en este objetivo, ni mucho menos. Ahora quieren el segundo puesto porque las ventajas que les asegura esta plaza para el play-off pueden ser decisivas para terminar luchando por el ascenso a Segunda B. Y dependen de ellos mismos.

galería de fotos Unionistas - Cebrereña

El partido de ayer terminó solo 1-0, pero como viene siendo habitual en casa, Unionistas fue dueño y señor del partido y dispuso de las más claras ocasiones. Cierto es que por momentos, tanto en la primera parte como en la segunda, el juego de los locales se mostró algo previsible y lento, especialmente en la salida del balón, pero la justicia de los tres puntos por todo lo que se vio en el campo es indiscutible. El tanto lo hizo Isaac Manjón en el 59 pero tanto el navarro, como Cristo, Zubi o Mitogo tuvieron ocasiones claras para haber ampliado el resultado.

Astu comenzó el partido con la gran novedad de Luis Obispo en el lateral derecho por un Sito Cruz que ni siquiera estaba convocado, con la dupla Chamorro-Barba en la medular y arriba destacó la presencia de Mitogo por Oskar Martín junto a Isaac Manjón.

En la primera parte, Unionistas llevó como es costumbre el peso del encuentro con un gran dominio de la posesión y ocasiones ante un Cebrereña que tendrá que pelear hasta el final por la salvación. El conjunto abulense no se mostró como un equipo tremendamente defensivo, le bastó con estar ordenado y con la falta de puntería de los delanteros locales, para dejar su portería a cerca al descanso.

Unionistas arrancó con la retahíla de ocasiones muy pronto y a los cuatro minutos Mitogo ya estrelló un balón en el cuerpo del portero en el primer acercamiento con peligro. El ex del Compostela fue de nuevo protagonista en el cinco con un córner de Cristo, que cabeceó solo sin premio. Pasaban los minutos y el equipo de Astu acrecentaba su dominio sin claras ocasiones ante un conjunto abulense bien plantado que se perdía en cuanto el esférico pasaba del centro del campo. El equipo blanquinegro lo intentaba con cambios de bandas de Zubi y Cristo o por dentro con un voluntarioso Mitogo. Hasta el 24 no se volvió a acercar con peligro el equipo local en una larga y gran acción combinativa que comenzó por la derecha y terminó por la izquierda con potente chut de Flórez que hizo un extraño cuando se acercaba a las inmediaciones del área pequeña de Juan y que se terminó marchando por alto por muy poco.

De todos los colores

Como Unionistas no acaba de rematar la faena, la Cebrereña comenzó a estirarse a partir de la media hora de juego con dos llegadas con poco reseñable. Esos dos acercamientos visitantes volvieron a meter en el choque a los locales: en el 35 Mitogo perdonó el primero. Zubi hizo la bicicleta a su par por la banda izquierda y en el segundo palo el punta cabeceó al cuerpo del portero con toda la portería para haber enviado el cuero. Solo un minuto después el máximo goleador de Unionistas, Cristo, probó fortuna desde la frontal y su chut salió lamiendo el palo izquierdo.

Antes del descanso el equipo abulense tuvo también la suya. Fue en el 43, tras un córner mal defendido por los blanquinegros en el arranque y que acabó con tiro alto de Piru en la medular. Y la última local fue de Manjón tras un potente saque de banda de Obispo que cuela en el área pequeña y que termina en las botas de Manjón que lanza a las nubes.

No varió el discurso de ambos contendientes en la reanudación. En el 50 pudo abrir la lata Zubi a la contra. Manjón se llevó con clase un balón dividido en la medular, abrió para el extremeño, que recortó a su par y cuando se colocó el balón en la derecha, lanzó buscando la escuadra pero un defensor rozó el esférico para mandarlo por centímetros a córner.

Otras dos claras llegaron antes del tanto. En el 55 Mitogo pasó en profundidad a Barba y éste se plantó ante el meta, lo intentó superar por arriba y Juan sacó una fuerte mano que evitó el tanto. Un minuto después llegó otro mano a mano, ahora de Mitogo, que presionado por dos rivales, acabó chutando, ya con el portero encima, al ‘muñeco’ de nuevo.

Y por fin llegó el gol local. En el 59. Otra vez a la contra. Primero con tiro de Cristo que repelió el meta abulense, pero en esta ocasión el balón quedó suelto en el área y el cazagoles Manjón no desaprovechó el regaló para adelantar a Unionistas.

A partir de ahí la Cebrereña adelantó sus líneas porque el resultado no le valía de nada y Unionistas las tuvo de todos los colores para sentenciar a la contra. En el 62, una internada de Flórez por la izquierda acabó con disparo del lateral zurdo al lateral de la red. Empezó a mover el banquillo el técnico, primero para dar entrada a Oskar Martín por un desacertado Mitogo, y poco después a Peli para dar consistencia en el centro por un Barba muy intermitente. En el 68 ya cantaba el segundo la grada cuando a la contra Manjón se plantaba solo ante el meta perseguido por dos defensas. Pero en el último instante, un mal control hizo que el balón se le adelantara más de lo necesario y así le dio tiempo a llegar al portero. Hubo que esperar 10 minutos para otra que se cantó solo en la grada: otra contra, ahora asistiendo Manjón para Cristo y quinto mano a mano local. El máximo goleador quiso ajustar tanto que envió el balón rozando casi el palo izquierdo, pero por fuera. Al siguiente minuto, otra clarísima. Un central abulense deja pasar el balón pensando que se iba fuera pero lo cazó antes Manjón, que estrelló su tiro en las piernas del portero clavado de rodillas en la hierba.

Susto final

Y de tanto perdonar pudo llegar incluso el empate a la desesperada de la Cebrereña en la prolongación. Ya cuando el árbitro había mostrado el cartel de cuatro minutos, un saque de banda que peinó un jugador y que Musta, con todo para él, cabeceó alto. El partido se cerró ayer, con alivio en la afición y con la grada de animación cantando «al Astorga lo vamos a pasar, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar»... Ese es el próximo reto. El segundo puesto. El play-off a Segunda División B ya está ‘hecho’.