Una tarde para el recurdo

Tarde de festejos para la Gimnástica Segoviana. Con el tercer título de Liga de su historia en el bolsillo desde la jornada del sábado, el equipo azulgrana celebró el campeonato con una cómoda victoria frente al San José en un partido que tuvo más ambiente que fútbol. No fue el mejor partido de los locales, quienes sin embargo fueron capaces de golear frente a un rival que fue testigo de excepción de una fiesta que duró más de noventa minutos.

ficha técnica 5 Gimnástica Segoviana Pablo; Borja Plaza, Chema, Anel, Víctor Pérez; Manu (Rubén (min 63); Kike (Ivi min 67), Quino, Fernán, Dani Calleja; Ayrton (Guille min 73).

1 San José José; Pablo (Diego min 84), Fran (Valdecantos min 46), Morales, Revo; Ángel, David, Valer, Rompe (Chávez min 78), Agus; Óscar. goles 1-0 Ayrton (min 6), 2-0 Quino (min 15), 2-1 Rompe (min 36), 3-1 Quino (min 63), 4-1 Quino (min 71) y Dani Calleja (min 82)

Antes de que comenzase el encuentro ya se respiraba un ambiente especial. Los jugadores del San José hicieron pasillo a los azulgrana, quienes salieron al césped del Municipal de La Albuera ante los aplausos de más de 2.000 personas y con el sonido del ‘We are the champions’ de fondo. Las copas de los anteriores títulos presidían desde la banda los festejos previos al inicio del choque en los que también estuvieron presentes el conocido como ‘Club de los 28’.

Con el pitido inicial pronto se sumaron a la fiesta los once jugadores vestidos de azulgrana. Con el gran ambiente en las gradas, no podían permitirse el lujo de afrontar con relajación el partido y salieron a por su rival desde el primer segundo. Los sorianos, por su parte, comenzaron asustados con una línea de cinco en el centro del campo sin intensidad que apenas ofrecía oposición para que la Segoviana generase juego. Chema avisó en el primer minuto con un disparo desde el corazón del área que no encontró portería. Pero cinco minutos más tarde Ayrton no perdonó y con un gran remate de cabeza a centro de Borja Plaza adelantó a los locales en el electrónico.

La Gimnástica Segoviana, con varias marchas de margen en la recámara, dominaba a placer y llegaba con facilidad a las inmediaciones del área rival. No hacían falta desbordes, cambios de ritmo o desmarques, ya que con solo tocar y tocar el hueco aparecía en la zaga verdiblanca. Eran tales los espacios y la facilidad para los azulgrana, que Quino recibió en la frontal del área con tiempo para observar, analizar y decidir. Miró a izquierda y a derecha, y ante la falta de oposición, se sacó un derechazo colocado a la escuadra que supuso el 2-0 en el minuto 15.

Con la goleada rondando la mente de muchos tanto en el campo como en la grada, la Segoviana bajó una marcha más. Jugando al trote le bastaba para dominar y no pasar apuros frente a un rival incapaz de robar un balón. Las ocasiones caían con el paso de los minutos, topándose Ayrton con el palo en un nuevo remate de cabeza y Víctor Pérez con el portero soriano tras lanzar una falta en la frontal del área.

Era tal la confianza y la tranquilidad con la que jugaban los segovianos que Anel y Chema, en un doble fallo en la salida del balón, perdieron el esférico en una jugada que acabó con penalti de Borja Plaza sobre Rompe. El capitán soriano fue el encargado de lanzarlo desde los once metros, encontrándose con la respuesta de Pablo –la novedad en el once de Abraham García– quien sin embargo no pudo evitar que en el rechace el jugador visitante recortase distancias en el marcador. Con el 2-1, volvió a aumentar su intensidad la escuadra azulgrana, disfrutando de claras ocasiones en las botas de Borja Plaza, Dani Calleja y Quino que ninguno fue capaz de materializar.

Monólogo azulgrana

En la segunda parte, el monólogo local fue todavía mayor. Avisaron Borja Plaza con un disparo alto y Fernán con una internada en la que el jugador gallego pidió penalti. Pero no fue hasta el minuto 63 cuando Quino, tras recoger un mal rechace de la zaga soriana, batió a José con la zurda para hacer el 3-1 que encarrilaba el choque. Con dos tantos de diferencia, el San José hincó la rodilla definitivamente y fue un juguete en manos de la Segoviana. Quino completó su ‘hat-trick’ tras una buena dejada de Ayrton –quien se marchó del campo enfadado por su sustitución– a falta de veinte minutos para el final. Pudo incluso hacer el cuarto en su cuenta el jugador segoviano, pero José respondió con una parada de gran mérito.

En los minutos finales, con Ivi y Guille en el campo, las ocasiones eran constantes. Dani Calleja hizo el quinto al transformar un penalti sobre Ivi, pero tuvo en sus botas el sexto en varias ocasiones. Finalmente, el encuentro concluyó con un contundente 5-1 que refleja la facilidad con la que la Segoviana celebró su tercer título de Liga.