La jornada 38 de Liga deja un buen número de enfrentamientos muy relevantes para ir conociendo la evolución final de la tabla clasificatoria. Y es que este fin de semana va a ser muy importante para los intereses del Guijuelo, ya que ante el Mutilvera se juega algo más que tres puntos, por un lado, disputa el golaveraje contra un rival directo y por otro la posibilidad de seguir sumando para alejarse, quizá definitivamente, de los puestos de peligro. Es más es que si pierde, dependiendo de otros resultados, podría caer de nuevo al puesto de promoción al descenso, aunque si gana podría dar el tirón oportuno para escaparse del pelotón y llegar a la meta confirmando su permanencia en la categoría. En palabras del entrenador Jordi Fabregat, «todos tenemos ganas de liberarnos de esa losa que nos persigue desde hace tiempo, que nos la hemos intentado quitar, pero que todavía nos acompaña. Ahora tenemos un margen, hemos logrado una cosa muy importante que es irnos a dos partidos y medio del descenso directo, pero aún no está todo decidido y la quinta plaza todavía está ahí a dos puntos, por eso tenemos que perseverar para alejarnos de ella».

Este partido puede ser el punto casi final de la remontada del Guijuelo en esta campaña, según confirmó el entrenador, este «es un partido de culminación, de una buena dinámica de resultados. Este partido nos puede acercar al objetivo prioritario, al que nos ha costado muchísimo poder llegar. Por tanto los jugadores han merecido llegar a este partido para poder disfrutarlo y la mejor forma de hacerlo es jugar con la mayor intensidad. Pase lo que pase estoy convencido que saldrán con la misma intención que han salido últimamente y vamos a ver si podemos sacar los tres puntos, que nos darían una tranquilidad casi absoluta».

Durante la semana el Guijuelo ha tenido muy presente las claves que pueden marcar este encuentro. Por un lado la intensidad y la concentración, «este partido lo tenemos que jugar con rigor. Este partido es el punto clave y hay que saber ganarlo. Nosotros después de este encuentro tenemos otros tres muy duros. Será duro ir a Palencia y serán duros los dos rivales de arriba y por lo tanto no podemos confiarnos para nada. No podemos bajar la guardia, habrá que estar al cien por cien. Porque esta semana puede darse el resultado definitivo para salvarnos», afirmó Fabregat. Por su parte, otra de las claves será leer el partido y contar con la experiencia y la capacidad necesaria para darle lo que necesite en cada momento, por ahí subrayó el míster, «para los jugadores, en estas citas difíciles, es importante recibir, desde la experiencia, recomendaciones oportunas. Cada uno es diferente, pero si es recomendable que les puedan hablar de situaciones parecidas vividas. Va a ser un partido de dos equipos necesitados de puntos, en el que habrá que reducir riesgos y por lo tanto en ellos se suele jugar más directo, pero nosotros no podemos perder ni la esencia, ni el origen. Los jugadores están todos concentrados, van viendo dónde y cómo pueden jugar. Estamos en una dinámica en la que no es importante quien juegue, lo importante es el resultado que obtengamos». Y por último, otra de las claves será el estado del terreno de juego, un campo pequeño, de hierba artificial antigua y con un cuidado poco adecuado, de él Jordi Fabregat dijo, «sabemos que el balón rueda bastante mal en la superficie que nos tocará jugar, no rasea bien y el campo no es muy grande. Puede ser que el campo influya pero tendremos que adaptarnos lo antes posible. Sabemos que no habrá tanta precisión, por lo que nos costará todo un poco más».