El Real Madrid, campeón de la VII Íscar CUP Medina

La séptima edición del Trofeo Íscar Cup Medina puso un nuevo vencedor en su palmarés. Es el quinto tras FC Barcelona, Milán, Valencia y Atlético de Madrid. Con todo merecimiento, el Real Madrid hizo un torneo de menos a más para acabar sumando una buena semifinal ante el Villarreal y una gran final también frente un Rayo Vallecano que, tras eliminar al Barcelona en semifinales, se erigió en el equipo revelación del campeonato.

Izan Muñoz, Hugo Porcel. Goles 0-1 (m. 6).- Marcos Viega de fuerte disparo por la escuadra. 1-1 (m. 14).- Pablo Melero se aprovecha de un rechace después de una buena jugada de Paulo Iago. 2-1 (m. 33). Paulo Iago aprovecha una contra llevada por Hugo Humanes. 2-2 (m. 37). Marcos Viega, de lanzamiento de falta directa. Penaltis Marcaron por el Real Madrid Paulo Iago y Humanes. Falló Mateo Albarracín. Por el Rayo, marcó Daniel Martínez y erraron Aimar García y Marcos Viega. Árbitro Carlos Cañibano (C. Castellano y leonés), auxiliado por David de León e Iván Benavides. Incidencias Estadio Pablo Cáceres. 1.800 espectadores. El Trofeo Íscar Cup al campeón Real Madrid fue entregado por la alcaldesa de Medina, Teresa López.

Fue el torneo de los penaltis y de la igualad ya que si una semifinal se resolvió en la tanda fatídica, también así fue la lucha por el tercer y cuarto puesto y lo mismo la gran final. Así los nervios, las sonrisas y las lágrimas de los pequeños jugadores se multiplicaron sobre el césped ante la justicia relativa o injusticia directamente de la pena máxima.

En la final, si el Rayo Vallecano comenzó marcando, el Real Madrid dio la vuelta al partido con goles de su capitán Pablo y de su mejor jugador, Paulo Iago. En el Rayo, Marcos Viega anotaba en la recta final el empate de lanzamiento de falta. Suyos fueron los dos goles aunque, como sucede en muchas ocasiones, en la tanda de penaltis no acertó y lanzó el balón al cielo en una final con lleno absoluto en el Pablo Cáceres y retransmitida por Gol.

Si el Rayo había accedido a la final desde el punto de penalti, en esta ocasión no le iba a acompañar la suerte Así, el Real Madrid conquistó por vez primer este campeonato y se suma al palmarés de la Íscar Cup Medina.

El Rayo Vallecano hizo un partido meritorio en las semifinales igualando un 2-0 en contra ante el campeón FC Barcelona y logrando empatar antes del final. El gol de Marcos Viega a falta de un minuto resonó en todo Medina del Campo. Luego en la tanda de penaltis, el guardameta Rayista Diego detuvo dos lanzamientos y le dio los suyos el pase. Por su parte, el Real Madrid se impuso con cierta comodidad al Villarreal (3-0) en las semifinales y ya afinaba sus armas siempre progresando en el campeonato.

Villarreal, tercero

Por el tercer y cuarto puesto, el FC Barcelona volvió a caer tras llevar el encuentro bien encauzado 1-3. La igualada llegó en la segunda parte y de nuevo en el último minuto por medio del levantino David Beltrán. En la tanda de penaltis, verdadera maldición para el Barça, los blaugranas volvieron a perder por 1-3.

La Íscar Cup Medina registró 337 goles, 4,81 por partido en 70 encuentros disputados. En cuanto a los trofeos individuales de este Memorial Sánchez Merlo, el de Mejor jugador fue para Paulo Iago Álvarez (Real Madrid); el de Mejor portero, para el guardameta del Osasuna, Xabier Sagaseta; como Mejor jugador local, Gael García (CD Íscar) y como Mejor entrenador, José Antonio Marcos (E.F. Palencia). Finalmente, el trofeo al Máximo goleador fue para Lamine Yamal (F.C. Barcelona), con nueve tantos, siendo su equipo el máximo realizador, con 31.

El Trofeo Valores del fútbol a la mejor afición a la hinchada de la Selección Paulista, mientras que el I Trofeo Botas solidarias fue a parar a la Selección de Medina.

El Banco de botas solidarias recogió numerosas donaciones a lo largo de estas jornadas. El torneo Íscar Cup Medina, dentro de su labor de Responsabilidad Social Corporativa, ha querido fomentar valores entre los más jóvenes como el esfuerzo, el trabajo o la solidaridad. En este sentido, se instauró el “Banco de botas de fútbol” dirigido a que los jugadores, pero también los espectadores o aficionados, pudieran donar calzado deportivo usado en buen estado. Como padrinos de esta iniciativa figuran Vicente Del Bosque y Ángel Cappa.

Partido All Star

Previo al encuentro por el tercer y cuarto puesto y la final se disputó un partido ‘All Star’ entre una selección de jugadores de todos los equipos, designados por los propios entrenadores. Además, varios exfutbolistas profesionales como Peter Luccin (ex de Marsella, París Saint Germain, Celta, Atlético de Madrid, Racing y Dallas, entre otros), Víctor Fernández (Real Valladolid, Tenerife, Villarreal), Juan Carlos Rodríguez (Real Valladolid, Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia), Sebastián Losada (ex Real Madrid), César Gómez (Real Valladolid, Tenerife y Roma), Alberto Sacristán (G. Medinense) y Pablo Coira (Celta, Alavés, Aris Salónica y campeón del Mundo sub 20 con España) reforzaron cada escuadra. Como colegiado, el ex árbitro y ahora concejal en el Ayuntamiento de Medina del Campo, Julián Rodríguez Santiago.

Declaraciones

Tras la final, ambos entrenadores Rubén Bullón (Rayo Vallecano) y Rubén Barrios (Real Madrid) se mostraban satisfechos con lo realizado por sus jugadores durante todo el torneo. Así el rayista indicaba «hemos llegados un poco cansados, pero estoy muy orgulloso de los jugadores. No éramos favoritos, pero pasito a pasito hemos ido con mucha ilusión hasta plantarnos en la final». Mientras, el merengue declaraba que «ha sido una final digna de este torneo. Para mí es una satisfacción que de los 28 equipos, los dos que llegan a la final sean de la Comunidad de Madrid». Barrios agradeció la labor de todos los técnicos que han trabajado con los benjamines del Madrid y a la afición, así como también a su rival: el Rayo, «hoy la moneda ha salido de nuestro lado». Finalizó indicando que «quiero agradecer la labor organizativa de Jesús en la Íscar Cup y el buen ejemplo que da este torneo en el fútbol base con un comportamiento ejemplar de todos los equipos».

Atraer visitantes

La Íscar Cup ha cambiado de escenario y además en esta edición, la acompaña como coorganizador King Project, que encabeza el que fuera jugador del Real Valladolid, Tenerife y Roma, César Gómez. Ambos llegaron a un acuerdo para que el Torneo siguiera adelante.

El propio César, indica que la llegada de la competición a Medina del Campo es cuestión de la antigua dirección «creo que es un tema logístico, más que otra cosa». Cuando se integran en el torneo «ya sabemos que va a ser en Medina» cuya acogida ha sido buena «además tiene muchas posibilidades para este tipo de eventos y se puede hacer un buen trabajo».

Respecto a las instalaciones medinenses, cabe destacar su ubicación. Unas instalaciones en las que se ha visto un gran ambiente tanto de público en general como familiar, que acompañan a los respectivos equipos.

Respecto a la viabilidad de la continuación del Torneo en Medina del Campo, por el momento son dos años más lo que se tiene previsto que la Villa de las Ferias acoja este evento deportivo. “«Nosotros queremos ir de la mano con las instituciones locales, para hacer crecer todavía más este torneo, espero que deseen acompañarnos en este viaje para seguir creciendo».

En principio el balance general es bueno. En el plano deportivo «se han visto cosas a estas edades que muchas veces te sorprenden o asombran, como en otro tipo de actividades culturales» y respecto a la asistencia de público «ha sido notable, ya que no es fácil hacer este tipo de eventos que atraigan este número que hemos visto de visitantes», finaliza César Gómez.