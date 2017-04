Diego Rojas: «Nos jugamos más que Unionistas, queremos llegar al play-off de ascenso»

Llegó a finales de noviembre al banquillo del Almazán, rival mañana de Unionistas de Salamanca, y desde entonces su equipo no ha parado de escalar puestos en la clasificación. Diego Rojas cogió al equipo soriano en el 15º puesto del Grupo VIII.En los últimos 16 partidos solo ha encajado una derrota y tras ganar el pasado domingo en Cebreros se ha metido de lleno en la lucha por el play-off de ascenso a Segunda B. El Almazán es sexto a solo un punto del Zamora, quinto, y a siete del Cristo Atlético, cuarto, cuando restan solo cinco partidos para la conclusión del campeonato regular. «Cuando tienes buenos jugadores es más fácil que respondan bien en el campo», señala el técnico Diego Rojas, que añade que «veo a los futbolistas con mucha hambre y quieren llegar a disputar el play-off».

Al equipo de Diego Rojas le quedan por tanto cinco finales para intentar superar al Zamora y luego dar caza al Cristo Atlético. Los sorianos son conscientes de que una derrota mañana a partir de las 17:30 horas frente a un Unionistas que tampoco puede fallar si ansía dar caza al segundo el Astorga, puede ser decisiva. «Tras ganar en Cebreros los jugadores están muy optimistas», señala el extécnico del Burgos Promesas o Villaralbo, que añade que “el equipo ha sumado mucho en las últimas jornadas porque lo está haciendo muy bien».

Calendario muy duro

Al Almazán le vienen ahora tres auténticos ‘miuras’ porque se medirán de forma seguida a Unionistas, tercero, segundo, y Segoviana, primero. «Es lo que hay, ya lo tuvimos en la primera vuelta cuando llegué al equipo y no se nos dio mal del todo. Empatamos primero en Salamanca (2-2), luego remontamos en casa ante el Astorga (2-1) y solo caímos con la Segoviana (4-0). Nosotros necesitamos ganar a Unionistas porque incluso no descarto que el Zamora pueda pinchar con el Villaralbo porque yo sé como viven los derbis zamoranos. Yo creo que nosotros nos jugamos más que Unionistas en el partido, ellos ya tienen garantizado casi el play-off que para Unionistas debe ser ya un gran éxito, y para nosotros caer, aunque no sería definitivo, sí que sería un paso atrás importante quedando tan poco por delante».

El Almazán solo ha encajado dos derrotas esta temporada en su campo de La Arboleda, una dificultad más para el equipo de Astu mañana. «El equipo en casa está muy bien, ha levantado partidos como ante el Cristo Atlético (2-1), Astorga (2-1) o Tordesillas (2-1) y luego hemos tenido otros encuentros más cómodos ante nuestra afición.En nuestro campo se vive un gran ambiente de fútbol y eso ayuda y mucho a los futbolistas», explica el preparador del conjunto soriano.

Con respecto al equipo salmantino, Diego Rojas relata que «es un gran equipo que está haciendo una excelente temporada. Es lógico que piense en intentar ser segundo porque ahora parece que el Astorga no está en su mejor momento. Claro que veo capacitado a Unionistas para ser segundo».

Para el choque de mañana, Rojas espera «un buen partido con dos equipos que van a querer la pelota. A ver quién se la queda. Será importante, aunque nosotros también sabemos adaptarnos a otro tipo de juego”. Y por último valora de Unionistas que «tiene una gran plantilla, desde los dos laterales, pasando por la seguridad de sus dos centrales, yo tuve el año pasado a Manu Arias en el Villaralbo, con una medular contundente y muy vertical por las bandas, y arriba con dos delanteros de mucho nivel, uno más de contención y otro más vertical».