El Barcelona, vigente campeón, se perfila como favorito

Ya solo quedan 16 de los 28 equipos participantes que iniciaron ayer la séptima edición de la Íscar Cup Medina de fútbol en categoría benjamín. Los 42 partidos que se disputaron han dejado ya el calendario para que hoy se inicien los octavos de final y ya por la tarde se celebren los cuartos.

En medio de un gran ambiente de fútbol, con excelente temperatura y todo preparado para el disfrute de aficiones y público en general, dio comienzo la Íscar Cup, en cuyos partidos se dejó claro que en Medina del Campo se está viendo el mejor fútbol en categoría benjamín que se puede presenciar hoy en día. El Estadio Municipal y los campos Diego Carbajosa acogieron ayer y seguirán haciéndolo hoy, los partidos en los que todavía no hay ningún favorito, debido al gran fútbol que muchos de los equipos están desplegando.

Así mismo, también se dejó ver ayer en Medina el otro fútbol, los valores que se han dado cita en todos los partidos disputados hasta ahora, tanto en el campo como en la grada, donde el comportamiento y la animación de las aficiones ha sido sobresaliente, dando un gran colorido y ambiente al torneo.

En el plano de competición los partidos comenzaron a las nueve y media de mañana, concluyendo pasadas las nueve de la tarde. Hubo encuentros apretados, disputados, sorpresas y sobre todo buen juego. El vigente campeón, el Barcelona, inicio su andadura ante el Leganés, al que lo acompaña una gran afición y que disfrutó al ver que su equipo se ponía por delante en los inicios del encuentro, pero terminarían sucumbiendo por un 6-2 en el primer partido. A pesar de todo, el Leganés sigue adelante en el torneo. El Íscar también dio batalla ante el equipo culé, manteniendo a cero su portería durante los primeros diez minutos, pero el mayor potencial barcelonés se tradujo en un 8-0 final.

Real Madrid, Espanyol (finalista la pasada edición), Atlético de Madrid, Valencia, Rayo, Sporting de Gijón, Milán, Sevilla o Villarreal (ambos se jugaron en el último partido el ser primero de grupo), también han dado muestras de su potencial.

Por su parte el Real Valladolid cayó en el primer partido ante el Atlético de Madrid por 3-2, aunque a punto estuvo de remontar en los compases finales de encuentro animados por su afición, que se dejó notar en las gradas del Municipal medinense. Posteriormente, vería agotadas casi sus posibilidades de seguir adelante al caer por 2-1 ante Osasuna. Destacar la victoria por 1-2 de la escuela de fútbol de Palencia ante el Deportivo de la Coruña, una de las sorpresas de la jornada y que se jugaría su pase a octavos ante Dallas.

Hoy, a partir de las 10:00, se reanudará la competición con la disputa de los octavos de final, para por la tarde dar paso a los cuartos y dejar todo dispuesto para que el sábado se jueguen las semis y la final de la que saldrá el vencedor de esta edición.

RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA

GRUPO A

Milán-Sporting de Gijón 2-2

Betis-San Juanillo 1-0

Sporting-San Juanillo 4-1

Milán-Betis 2-1

Milán-San Juanillo 4-1

Betis-Sporting de Gijón 1-2

GRUPO B

Espanyol-CD Lauro 6-0

Arsenal-Rayo Vallecano 0-4

Rayo Vallecano-Espanyol 0-1

Rayo Vallecano-CD Lauro 9-0

Arsenal-Espanyol 1-3

GRUPO C

Valencia-Getafe 4-0

Celta-Medina 5-0

Getafe-Medina 10-0

Valencia-Celta 2-1

Valencia-Medina 7-0

Celta-Getafe 0-1

GRUPO D

Deportivo-E. Palencia 1-2

Real Madrid-Dallas 3-0

Dallas-Deportivo 2-2

Real Madrid-Palencia 3-1

Real Madrid-Deportivo 4-2

Dallas-Palencia 0-0

GRUPO E

S. Paulista-CD Íscar 6-0

Barcelona-Leganés 6-2

Barcelona-Íscar 8-0

S. Paulista-Leganés 1-1

Leganés-CD Íscar 12-1

Barcelona-Paulista 5-2

GRUPO F

At. Madrid-Real Valladolid 3-2

Osasuna-Makkabi Frankfurt 2-2

Osasuna-Real Valladolid 2-1

At. Madrid-Makkabi F. 4-2

At. Madrid-Osasuna 1-1

Real Valladolid-Makkabi F. 1-4

GRUPO G

Villarreal-SSS Dubai 1-0

Sevilla-Alavés 3-2

Sevilla- SSS Dubai 7-0

Villarreal-Alavés 3-2

Sevilla-Villarreal 3-1

Alavés-SSS. Dubai 4-0

LOS OCTAVOS DE FINAL

Sporting de Gijón-Villarreal, a las 10:00 h.

Espanyol-Osasuna, a las 11:00 h.

Valencia-Selección Paulista, a las 11:45 h.

Real Madrid-Makkabi Frankfurt, a las 12:30 h.

FC Barcelona-Celta de Vigo, a las 13:15 h.

Atlético de Madrid-E. F. Palencia, a las 14:00 h.

Sevilla-Getafe, a las 14:45 h.

Milán-Rayo Vallecano, a las 16:00 h.

Todo estos partidos se disputarán en el campo Medina Natural

A PARTIR DE LAS 16:45 SE DISPUTARÁN LOS CUARTOS DE FINAL