Ayrton al rescate

Sufrido punto el conseguido por la Gimnástica Segoviana en el complejo deportivo de San Amaro. Los azulgrana realizaron un partido discreto frente a un gran Beroil Bupolsa que saboreó la victoria frente al líder del grupo VIII. Los locales no fueron inferiores en ningún momento y pusieron contra las cuerdas al equipo gimnástico, que necesitó un gol de Ayrton en el último minuto del tiempo regular para sumar un punto que les permite tener opciones de proclamarse campeones de liga esta misma jornada.

Sorprendió Abraham García con el once inicial. Dejó en el banquillo a Fernán, el mejor de los gimnásticos durante la presente temporada, dando entrada en banda derecha a Guille Duque por delante de Borja Plaza. En la delantera, Ayrton y Dani Arribas esperaban los balones enviados desde la zaga durante los primeros compases en los que la Segoviana abusó del juego directo. Arrancó mejor el partido el equipo dirigido por Santi Sedano. Planteó el exentrenador de la Gimnástica una intensa presión que dificultase la salida de balón de los visitantes sobre el césped artificial de San Amaro. Consiguió evitar el fútbol de posesión al que están acostumbrados los azulgrana, que no terminaban de encontrase cómodos en el campo burgalés. Viti se encontró con Facundo en la primera ocasión del partido, a la que respondió Ayrton con un remate de cabeza alto cuando se cumplía el primer cuarto de hora.

Poco a poco la Gimnástica Segoviana iba hilvanando combinaciones en el centro del campo. Calleja y Quino ayudaban a Manu en la salida de balón mientras Borja y Guille combinaban en banda derecha para crear llegar con peligro hasta línea de fondo. El canterano gimnástico pudo hacer el primer tanto de la mañana, pero fue derribado por Josevi cuando encaraba la portería de Mario. La falta, fuera del área y por la que los visitantes reclamaron la expulsión, fue sacada sin consecuencias.

La ocasión más clara para los segovianos llegaría pasada la media hora de juego. De nuevo Borja Plaza, el mejor de los azulgrana en la mañana de Jueves Santo, apuró línea de fondo y centro el segundo palo. Apareció Ayrton para conectar un preciso testarazo de cabeza, pero el balón se marcho rozando el palo izquierdo de Mario. Por su parte, el Bupolsa respondió a escasos minutos del descanso con una buena combinación en la frontal del área entre Dava y Guti que este último no acertó a finalizar entre palos.

En la reanudación Abraham García dio entrada a Fernán en lugar de Guille en busca de un mayor dominio del esférico. El gallego se mostró –como siempre– muy participativo, aunque en esta ocasión estuvo menos acertado que en jornadas anteriores. El arranque del segundo periodo fue prometedor. Dani Calleja se quedó solo frente a Mario tras una jugada por banda izquierda, pero su remate, demasiado escorado, salió desviado. Tan solo un minuto después el cancerbero cordobés del Bupolsa salvó a su equipo con una doble parada. Primero a un remate de Ayrton desde la frontal del área pequeña tras pase de Borja y luego al desviar a córner el rechace de Dani Arribas.

Parecía que la Segoviana había encontrado el ritmo y la fórmula para incomodar a los burgaleses, que sufrieron para salir de su propio campo y para disponer de posesiones con las que sacudirse el dominio visitante. Calleja volvió a avisar en el minuto 67 con un disparo desde la frontal que no encontró portería tras tocar en un defensor y que supuso una de las últimas oportunidades de los segovianos. Porque en los veinte minutos finales la Gimnástica Segoviana sufrió. Las piernas ya no respondían de la mejor manera al esfuerzo en una superficie a la que los jugadores segovianos no están acostumbrados. El Bupolsa avisaba a la contra y la Gimnástica cada vez estaba más espesa en los metros finales del campo.

En el minuto 72 Alonso se plantó solo frente a Facundo tras un fallo de Javi Marcos en el control, pero el atacante local no definió bien. Tan solo cinco minutos más tarde, Javi Marcos volvía a fallar –esta vez en un pase horizontal– en una jugada en la que los futbolistas de Santi Sedano reclamaron penalti sobre Adri.

Al tercer aviso el Bupolsa no perdonó. Jesús envió un balón largo desde su propio campo a la espalda de Chema que fue recogido por Guti. El delantero burgalés no terminó de conectar bien con el balón, pero su disparo raso y cruzado pilló a contrapié a Facundo, quien vio como el balón llegaba al fondo de las mallas.

Con el 1-0 en el marcador parecía que la Gimnástica Segoviana no tenía capacidad de respuesta. Estaba más cerca el segundo tanto de los locales que el del empate de los visitantes, quienes sin embargo no bajaron los brazos. A falta de un minuto final, Borja Plaza lanzó al larguero una falta en la frontal que el mismo había provocado y que Fernán reclamó que había sido dentro del área. El rechace fue recogido por Chema, quien dejó el balón muerto para que Ayrton, en el territorio donde los ‘killers’ huelen la sangre, rematase a puerta vacía para hacer el 1-1 con el que se llegó al final del partido. Con este punto, la Gimnástica Segoviana puede proclamarse campeón del grupo VIII este domingo, pero necesita que pierda el Astorga y que no gane el Unionistas.