El meta Sevillano se rompe el tendón rotuliano y deja al Villamuriel en cuadro

A perro flaco, todo son pulgas reza el dicho y con el Plásticos Magonsa Villamuriel se está cumpliendo al pie de la letra. El último de los jugadores en pasar por la enfermería ha sido Miguel Ángel Sevillano, el portero del conjunto cerrateño. Pero más que por la enfermería, directamente por el Hospital Río Carrión y en ambulancia.

"Oí un chasquido y vi que la rótula no estaba en su sitio. Al menos no me duele mucho"

Sevillano se lesionó el domingo en Mazuecos, cuando disputaba -como jugador- un partido de fútbol sala de Liga Interpueblos. Se le quedó la pierna clavada en una carrera y notó al momento que tenía la rótula desplazada hacia arriba. «Oí un chasquido y vi que la rótula no estaba en su sitio», rememora Sevillano. «No tengo dolores, solamente alguna molestia», agrega.

Viendo la gravedad de la lesión, esperó con hielo y sin moverse a que llegase la ambulancia que lo trasladó directamente al Hospital Río Carrión. «Espero que me operen lo más pronto posible», afirma, con idea de pasar por el quirófano el martes o el miércoles, después de que le hayan diagnosticado rotura del tendón rotuliano de su pierna derecha. «Si no, tendría que esperar hasta la semana que viene», se lamenta el guardameta.

«Me encuentro muy fastidiado anímicamente, porque no voy a poder estar en los próximos partidos del Villamuriel, que son vitales», argumenta el meta, titular indiscutible con Francis Olea. Con este solo ha faltado una jornada en el once titular, cuando faltó un fin de semana por un viaje que tenía programado. «Me han dicho que puedo tardar entre seis y siete meses en volver a jugar. Así que yo calculo que hasta Navidad, ya nada», añade. Sevillano no ha sufrido ninguna lesión grave desde que empezó a jugar a fútbol, en categoría prebenjamín.

Volviendo al perro flaco, el Villamuriel, y a las pulgas, las lesiones, el club cerrateño tendría que convocar al portero juvenil titular, Álex. Pero el meta se ha lesionado en el hombro y no estará disponible para Olea. «Esta temporada es que no levantamos cabeza», se lamentaba Javier Ramírez, presidente del Villamuriel, en referencia a la cantidad de jugadores lesionados que tiene el equipo verdinegro. «Y no les quito de jugar, pero es que nos estamos jugando mucho ahora mismo», señala. Y es que el Villamuriel se encuentra en puestos de descenso, a falta de cinco jornadas para que concluya la Liga.

Sevillano se une a la larga lista de lesionados. Chema, con una osteopatía pública, se perderá el resto de la temporada, mientras que Fer y Juan de Antón aún tendrán que estar una semana más alejados de los terrenos de juego. Rubio, con una sobrecarga en el aductor, está recuperándose, al igual que Jesús Ramírez, que ya jugó varios minutos la pasada jornada. Marcos Belerda, que solo pudo jugar una parte ante el Ávila, sigue forzando para terminar la temporada.