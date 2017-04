La ‘lista’ de Sandoval es la única que opta a dirigir Unionistas de Salamanca CF

A las 20 horas de ayer por la tarde se cerró el plazo para la presentación de candidaturas para formar la nueva junta directiva en Unionistas de Salamanca. Y la única presentada es la de la actual directiva de la entidad salmantina. Eso sí, con las novedades anunciadas en los últimos días:Javier Tejedor, presidente durante los cuatro años de existencia de Unionistas no opta a la reelección pero sí que va en la lista de la actual directiva aunque como vicepresidente; de esta forma pasará a liderar el proyecto el hasta ahora vicepresidente Miguel Ángel Sandoval.

Así hoy arranca el periodo en el que se hará pública la lista de candidaturas provisionales e inicio del plazo reclamación. El único requisito para haber podido presentar la candidatura estaba en tener el apoyo de al menos 54 firmas, es decir, el 5% del censo electoral de los poco más de 1.000 socios que cumplen los requisitos para poder votar -ser mayor de edad y tener una antigüedad mínima con carné de al menos un año- y la liderada por Sandoval presentó la semana pasada la suya con más de 100 firmas.

Periodo de reclamación

El siguiente plazo del proceso electoral termina el día 17. El próximo lunes concluye el fin del periodo de reclamación y presentación de candidaturas definitivas. Si no hay reclamaciones o si las hay y no se estiman oportunas, la única candidatura presentada para dirigir Unionistas será proclamada ganadora y por tanto no habrá elecciones a la presidencia en el club salmantino. Así, Miguel Ángel Sandoval sería proclamado nuevo dirigente blanquinegro el martes 18 de abril. En el caso de que hubiera habido más de una lista las elecciones habrían tenido lugar el sábado 29 de abril.

El equipo de Sandoval está formado por Javier Tejedor y Roberto Pescador como vicepresidentes, el secretario y el tesorero seguirán siendo Alejandro Becerro y Ángel Vicente, mientras que como vocales continuarán Antonio Eusebio Jiménez Pérez y Jesús Ángel García Calvo, se cae Víctor Bernal Daniel y llegan nuevos Ignacio Sánchez Galán, Gorka Herrero Rivera y Carlos Mielgo Miguel.