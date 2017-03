La autoridad sin el uniforme

Rememorando a los Domingo Caballero, Tejedor, Martín Luquero, Nemesio ‘el Peque’… aquellos dirigentes esforzados que contribuyeron a consolidar el edificio del fútbol base en Valladolid, desafortunadamente vemos que van quedando menos. Julián Téllez del Río (Valladolid, 1948) es uno de los que siguen en activo, como Merayo o como Nieto. Tras 32 años en el Club Deportivo Girón San Pío X, Julián ha vivido incluso la fusión entre ambos (antes era Girón, por un lado, y San Pío, debido a la parroquia en honor al Papa, por otro) hasta lograr un único vínculo deportivo en el barrio. Andando el tiempo, ha estado presente en el traslado del campo, en las mejoras, el polideportivo, la llegada de la hierba artificial, el crecimiento…

A Julián se le escucha hablar con pasión de fútbol, le gusta, disfruta, aunque también se lleva malos ratos y disgustillos. Le dicen que tiene mal genio, pero también que es como la ‘madre Teresa de Calcuta’ cuando un club le pide un favor; una madre, un aplazamiento de la cuota, o un jugador, la carta de libertad porque se va a otro equipo. Muchos luego vuelven. Es la máxima autoridad en el campo del San Pío X, quizá también porque predica y da trigo. No en vano, los fines de semana desde las 8:00 y hasta las 22.00 horas ahí está al pie del cañón comiendo muchas veces un bocadillo porque no le da tiempo a irse a casa entre partido y partido: «He hecho de todo, desde pintar las líneas, barrer, entrenar, quitar la nieve con mi coche arrastrando un somier…», dice.

Un día de 1985 conoció el club cuando a su hijo, de siete años, le dio por querer jugar al fútbol con sus amigos del barrio en el que residían. «Allí estaba Pedro Coria y Ángel Santiago, en un campo de tierra que un buen día nos encontramos con que habían quitado las porterías. Unas palas estaban haciendo una zanja para edificar una torre de viviendas verdes», relata.

Al año siguiente Julián comenzó a entrenar al equipo benjamín en el Trofeo La Amistad, que organizaba el Betis. Luego escalaría a otras categorías. En una ocasión se jugó su preciado bigote si su equipo ganaba la liga y lo perdió. Pacientemente, se dejó afeitar por los padres de los chavales. De profesión policía nacional durante 43 años, pasó a la segunda actividad (una especie de prejubilación) que le dio un poco más de libertad. Sin embargo, cuando aún estaba en activo acudía a bastantes partidos de uniforme con la gorra debajo del brazo pues no le daba tiempo a cambiarse. ¡Un policía en el banquillo! Mellado, entrenador del Real Valladolid infantil, le dijo en una ocasión que no fuera de esa guisa, que así no le iba a ganar. «Y no me ganó», relata él orgulloso.

A Julián Téllez ya le gustaba el fútbol desde mucho antes. Como miembro del Cuerpo Nacional, muchas tardes de sábado y domingo le tocaba servicio en el antiguo campo de la Federación Oeste de Fútbol, donde actualmente se sitúa El Corte Inglés. «Allí se disputaban siete u ocho partidos y había bastante polémica», señala. De entrenador, pasó a coordinador. Muy pronto también entró en la directiva de un club que en los primeros años apenas contaba con dos equipos. Ya en 1998 cogió el relevo en la presidencia de la entidad de manos de Martín Parra.

El respeto y la ‘autoritas’ dentro del club se lo ganó, más que con el uniforme, con su trabajo. Con el ‘sangre, sudor y lágrimas’, atribuido a Churchill. También, claro está, cuidando a los niños, preocupándose por ellos y generando en el club una gran familia. Gastando bromas a los prebenjamines como cuando les comentó, a propósito del desplazamiento a La Cistérniga, que cómo preferían ir, si en coches o en avión, eligiendo ellos, claro, lo segundo. O como cuando un niño se rompió el brazo jugando un partido y fueron los 22 jugadores a verlo al hospital. En la cabalgata de los Reyes Magos, un jefe de Julián le llegó a decir en una ocasión que los chavales del barrio le saludaban más a él al grito de ‘Julián, Julián, Julián’ que a los propios Magos de Oriente.

Y es que el barrio de Girón ha pasado por diferentes etapas. «Antes había muchos niños, ahora hay menos y nos tenemos que nutrir de la zona de Huerta del Rey, Villa de Prado e incluso de los pueblos. A todos hay que atender y ayudar», dice. El trabajo que desde el club se realiza en esta zona, como en otros barrios, es más que importante. Una cuestión social. «Es una buena labor aunque a veces ingrata. Haces las cosas bien, trabajas a conciencia, sin esperar nada a cambio. También te equivocas…». Uno de los éxitos principales del día a día es encontrar de nuevo en el club a los hijos de aquellos jugadores que en su día entraron muy pequeños. O que los futbolistas mayores sean también entrenadores, lo que da continuidad al proyecto. De los mejores momentos de la entidad fue el ascenso del equipo regional a Preferente, aunque al año siguiente los arrastres, pese a quedar sextos, les condujeron a la pérdida de categoría. Pero también los viajes a Vigo, a Holanda, las cenas de fin de temporada y la merienda de Navidad en la que se regala un balón a cada niño.

Con diecisiete equipos y trescientos futbolistas, quizá la perla de la casa sea a día de hoy la sección femenina, con dos conjuntos, uno en Segunda Nacional que milita en el grupo de Madrid, y otro en categoría regional. Ambos regidos por dos magníficos entrenadores, Martín y Lauría. «Todo nació de una promesa que le hice a dos o tres niñas de que cuando pasaran de alevines, tendríamos equipo de chicas». El nacional está peleando por la salvación porque «para seguir fomentando el fútbol femenino es fundamental tener un referente arriba», relata.

Julián, con 68 años, se siente algo cansado. Es entonces cuando ve el problema del relevo: «No me arrepiento, me gusta trabajar, pero me daría pena que lo dejara y que en dos o tres años esto se acabara después de lo que he luchado. Hay dos o tres chicos majos que quieren y respetan a los niños». ¿Quién se ocupará del fútbol base?