El mundo del fútbol expresa su dolor por la muerte de Kopa

La muerte de Raymond Kopa ha vestido de luto al mundo del fútbol. Numerosos estamentos han transmitido su dolor por el fallecimiento del dutbolista francés, que conformó junto a Di Stéfano, Puskas, Rial y Gento la delantera más mítica en la historia del Real Madrid.

"El adiós de Raymond Kopa nos produce una inmensa tristeza a todos los madridistas, y a todos los que amamos el fútbol en todo el mundo", ha afirmado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en una carta abierta. "Los que tuvimos la fortuna de compartir su amistad pudimos comprobar la pasión que sentía por el Real Madrid. Llegó a nuestro club de la mano de (el presidente) Santiago Bernabéu en el año 1956 y se convirtió en una figura legendaria", ha añadido Pérez, recordando que "formó parte de un equipo inolvidable y único".

"Kopa, Di Stéfano, Rial, Puskas y Gento convirtieron al Real Madrid en el mejor equipo de todos los tiempos. Aquella delantera conquistó el corazón de todos los aficionados a este deporte y fue esencial para que muchos años después la FIFA reconociera a este club como el mejor del siglo XX", ha destacado Florentino Pérez. "Su gigantesca figura contribuyó de manera ejemplar a la construcción del Real Madrid como el mayor mito de la historia del fútbol", ha añadido el presidente blanco, que ha expresado sus condolencias y su cariño a los familiares del exjugador blanco.

Poco antes, el Real Madrid también había mostrado su dolor por el fallecimiento de 'Kopita', que durante sus tres años en el Real Madrid entre 1956 y 1959, ganó tres Copas de Europa, dos Ligas y una Copa Latina, además de hacerse con el Balón de Oro en 1958. "El francés fue un jugador exquisito técnicamente, con un gran regate y desequilibrante en ataque", que jugó 103 partidos oficiales marcando 30 goles durante su estancia en el Real Madrid, añadió el club.

La plantilla del Real Madrid ha guardado esta mañana un minuto de silencio en el centro del campo de entrenamiento de la ciudad deportiva de Valdebebas en memoria de Kopa. Al término del entrenamiento, y en la rueda de prensa previa al partido ante el Eibar del sábado, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha lamentado la muerte de Kopa. "Nuestras condolencias a la familia de Raymond Kopa, que ha sido uno de los nuestros. Lo sentimos muchísimo", ha manifestado el galo. Ha destacado Zidane que Kopa fue el jugador francés que demostró a los galos que más tarde desembarcarían en el club blanco "cómo empezar el camino aquí en España". "No es nada fácil venir al Real Madrid y jugar con los mejores. Marcó una época", ha enfatizado. "Estamos consternados por su fallecimiento porque son momentos muy difíciles", ha continuado el entrenador blanco.

Zidane ha apuntado que Kopa "era un ejemplo" y que todos le han "respetado y querido". "No le pude ver cuando era pequeño, pero he visto muchas imágenes de él y nos ha marcado el camino, no solamente con el Real Madrid, sino también con la selección francesa", ha insistido. "Siempre que venía sentía el cariño de todo el mundo, por todo lo que hizo por este club", ha manifestado 'Zizou' quien ha señalado que cuando Kopa pisó el Santiago Bernabéu el pasado mes de enero para rendir homenaje a Cristiano Ronaldo por el cuarto Balón de Oro conquistado por el portugués ya sabían que su estado de salud no era bueno. "Este club le ha homenajeado siempre que ha podido", ha recalcado. "Me gustaba mucho hablar de fútbol con él", ha remachado.

Pésame de la FIFA y la UEFA

También la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) transmitió "su más sentido pésame a los familiares y allegados de D. Raymond Kopa, fallecido este viernes 3 de marzo en la localidad gala de Angers". "La Liga lamenta el fallecimiento de Raymond Kopa, exjugador del Real Madrid, y desea transmitir sus condolencias a su familia y allegados", ha afirmado, por su parte, LaLiga en su perfil de Twitter.

A las muestras de condolencia se ha unido también el sindicato de jugadores españoles AFE que en su perfil de Twitter ha colocado una foto del mítico jugador francés con el lema: "Se nos va un Balón de Oro, plata y bronce, Raymond Kopa. In Memoriam".

La FIFA y la UEFA también han mostrado su pesar por el fallecimiento de Kopa. "Es un día muy triste para el fútbol. Raymond Kopa era un jugador excepcional, una inspiración para muchas generaciones, y un hombre cuyo compromiso con el fútbol fue impecable durante toda su vida", ha expresado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha querido transmitir sus condolencias a la familia de Kopa. "Nuestros pensamientos están hoy con su familia y seres queridos", ha añadido Infantino en un comunicado realizado por la federación internacional.

La UEFA también se ha sumadov al pesar que vive el mundo del fútbol. El presidente de la federación europea, Aleksander Ceferin, ha transmitido su tristeza por la pérdida del francés. "Me gustaría enviar mi más sincero pésame a la familia, a la Federación Francesa de Fútbol, al Angers SCO, al Stade de Reims y al Real Madrid", ha expresado Ceferin, haciendo alusión a los clubes en los que militó Kopa. En el comunicado de la UEFA, su presidente destaca la importancia que tuvo Raymond Kopa en su país y en todo el continente. "Era un icono francés y una leyenda del fútbol europeo. Era un gran jugador y marcó muchos goles importantes. Además fue un jugador clave del Real Madrid en el equipo que consiguió levantar tres Copas de Europa seguidas en los años 50", detalla Ceferin.

También el presidente de Francia, François Hollande, ha rendido homenaje a Kopa, a quien ha calificado como "uno de los deportistas más admirados" de su país. "Kopa era una leyenda del fútbol francés. Aunaba la inteligencia del juego con una técnica destacable", ha señalado Hollande en un comunicado difundido por el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia. Para Hollande, Kopa fue "el primer futbolista moderno, una fuerte personalidad cuyo talento inspiró a muchos jóvenes de su época y que todavía suscita la curiosidad maravillada de las generaciones posteriores".

Raymond Kopa murió este viernes a los 85 años tras una larga enfermedad, indicó su yerno. "Murió a las 08.15 (07.15 GMT) tras empeorar su estado. Raymond estaba hospitalizado desde el domingo", ha señalado William Boucher.