Las curiosas tácticas para firmar jugadores

El fútbol es un deporte en el que se mueven millones en traspasos, fichajes y derechos televisivos, pero no siempre se consigue todo a base de talonario. De hecho, muchos de los fichajes de jugadores se han logrado gracias a una estrategia estudiada, en una cena, en un viaje relámpago a la casa del crack de turno o incluso en un baño. Este es el caso de Joaquín, actual jugador del Betis, y al que Florentino Pérez intentó firmar para el Real Madrid con la complicidad de Raúl González. Según contó el bético en el programa 'Mi casa es la tuya' de Telecinco, junto con Bertín Osborne, el presidente del club blanco aprovechó una concentración de la selección en Barcelona para intentar convencerle de fichar por el Real Madrid.

Joaquín reconoció que, «Raúl me llamó. 'Joaquín ven al baño' y luego entró él. Me di la vuelta y lo veo entrar y digo 'capi que está aquí tu presidente' (en referencia a Florentino Pérez). Me dijo 'juaquinito, ¿qué pasa?'. Yo me puse un poco nervioso. Lo saludo y le digo: 'Pues nada aquí con el capi'. Entonces le dice Florentino a Raúl '¿Cómo está este de blanco?' y le contesta: 'Presi, éste tiene que estar vestido de blanco ya'. 'No te preocupes que ya hablo yo con tu presidente'». Al final, el fichaje no se hizo, pero es una demostración más de las 'artes' del presidente blanco para conseguir convencer a los cracks.

Servilletas decisivas

El actual entrenador del equipo madridista, Zinedine Zidane, acabó jugando en el Real Madrid gracias a una cena y una servilleta. El galo coincidió en la misma mesa con Florentino Pérez en una gala de Liga de Campeones en Mónaco, cuando era jugador de la Juventus. En una entrevista en la revista 'Vogue', el francés desveló cómo se gestó fue fichaje: «Florentino me pasó una servilleta en la que ponía en francés: '¿Quieres venir a jugar al Madrid?'. Yo le contesté: 'Yes!' (¡Sí!). Fue uno de los días más felices de mi vida».

Otra servilleta, esta vez de papel, fue la responsable de que Leo Messi fichara por el Barcelona. Carles Rexach, tras reunirse con sus padres y con el que era su agente, Horacio Gaggioli, en un bar redactó un principio de acuerdo sobre una servilleta de papel para hacerse con los servicios del argentino, que sólo tenía 12 años. «En Barcelona, a 14 de Diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio (Gaggioli), Carles Rexach, Secretario Técnico del F.C.B., se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas», reza el texto de la servilleta que tiene un lugar de honor en el Museo del Barcelona.

'Never, never, never'

Florentino Pérez se convirtió por un día en San Pedro al negar hasta tres veces el fichaje de David Beckham. El presidente blanco aseguró que «Never, never, never» al ser preguntado por la incorporación del futbolista inglés. Pocos días después, el club anunciaba a bombo y platillo el fichaje del hasta entonces futbolista del Manchester United a cambio de 35 millones de euros. Y si sorprendente fue la negación del fichaje de Beckham, más lo fue la estrategia que utilizó el presidente blanco para conseguir los servicios de Karim Benzema. Manuel Pellegrini, entonces entrenador del Real Madrid, solicitó el fichaje del delantero francés y Florentino tomó un avión privado y se plantó en Lyon, en la casa del futbolista, para convencerle a él y a sus padres de que lo mejor que podía hacer era fichar por el Real Madrid. La conversación fue persuasiva, porque viajó de vuelta con el presidente del Real Madrid al Santiago Bernabéu y acabó fichando por el equipo blanco a cambio de 35 millones más bonus.

Aunque no siempre el dinero o la persuasión del negociador ha sido clave a la hora de cerrar un fichaje y el pago en especies ha sido un método de pago utilizado. En España, uno de los casos más conocidos es el de Raúl Tamudo, que fichó dejó el Gramanet para fichar por el Espanyol a cambio de unos cuantos balones. Material deportivo también fue lo que 'pagó el Crystal Palace al Greenwich Borough para hacerse con los servicios de Ian Wright, que entonces era un prometedor delantero. El coste del traspaso fue un juego de pesas. También en Inglaterra el Fulham fichó en 1999 a Zat Knight del modesto Rushall Olympic a cambio de 30 equipaciones de entrenamiento.

Y los camarones noruegos

Pero hay fichajes que son todavía más peculiares como el del noruego Kenneth Kristensen, que en 2002 protagonizó el traspaso más sonado después de que el presidente del Vindbjart, club en el que militaba el delantero, exigiera al Floey el peso de su jugador (75 kilos) en camarones. Algo parecido ocurrió con el Jiul Petronasi de la segunda división rumana, que vendió a Ion Radu al Valcea por 500 kg de carne de cerdo, lo que equivalía entonces a unos 2000 euros.