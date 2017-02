Mucho ruido y pocas nueces

El Danisa Cristo Atlético rescató un punto de La Balastera en un partido malo para los locales.

1 Cristo Atlético Guille, Burgos, Pablo (Kike, m. 68), Charly, García, Javi Bueno, Alan (Marquiños, m. 83), Vity, Camilo, Blanco (Levas, m. 56) y Aitor.

1 Cebrereña Juan, Sebas, Galindo (Juanma, m. 86), Ángel, Ruba, Jota, Juli (Zapatera, m. 83), Mario Hidalgo, Terleira, Piru y Quirós (Mario Juez, m. 73).

Los de Lolo Infante no supieron aprovechar las ocasiones que tuvieron ayer. Cuando disfrutaron de los mejores minutos, la pelota no entró, pese a las veces que Camilo o Alan consiguieron generar peligro. Parece que el Cristo está inmerso en un bache, algo que el entrenador esperaba y que achaca sobre todo a la falta de recambios en la delantera. Para Lolo Infante esta es una situación pasajera y espera pronto volver a la senda de las victorias y tratar de sumar de tres en tres para acabar la Liga lo más arriba posible.

El partido de ayer empezó con dos conjuntos muy bien plantados, igualados y dispuestos a luchar por llevarse una nueva victoria. La Cebrereña salió enchufada y llevó la iniciativa en los primeros minutos, hasta que los jugadores del Cristo se pusieron las pilas y empezaron ellos a controlar más el esférico. La dupla formada por Alan y Camilo pronto empezó a generar peligro. Aitor también trataba de poner su granito de arena. Las ocasiones llegaban, no es que el Cristo no se acercara a la portería rival, que sí que lo hizo, pero no acababa de acompañar la suerte.

La Cebrereña tuvo serias opciones de adelantarse en el minuto 27, gracias a una buena jugada de Galindo por la banda izquierda. Colgó la pelota y Guille la despejó con los puños, pero en el rechace casi llega el primer gol visitante. Ni Cristo ni Cebrereña conseguían el gol, así que al descanso se llegó con un marcador de 0-0 que dejaba todo por decidirse en la segunda mitad.

Los jugadores locales salieron mejor en la reanudación, Camilo pudo adelantar al Cristo con un tiro en el medio del área que defendía Juan. Pero nada. En el 66, también Camilo tuvo otra oportunidad al cabecear un balón colgado desde la banda izquierda. Mucho estaba perdonando el conjunto de Lolo Infante, y lo pagó caro. En el minuto 68 llegó el tanto de la Cebrereña, un error de Guille, que no se esperaba un lanzamiento así. Terleira, que había llegado con el balón hasta casi el final del campo, en vez de colgar el esférico al centro del área, disparó un chut preciso por el palo corto de la portería que cubría Guille, que se tragó el gol.

Con el 0-1 en el marcador, la Cebrereña empezó a perder tiempo, con la esperanza de no despertar el hambre goleador del Cristo. Pero no lo consiguieron. Levas, de falta directa, empató el partido. Ejecutó un tiro magistral que no pudo alcanzar el portero rival. Y con el empate a uno acabó un partido que sirve para seguir sumando y demostrar que aun en los malos momentos, el Cristo tiene calidad.