Castilla y León jugará en Estambul la final de la Copa de las Regiones UEFA

La selección de Castilla y León de fútbol disputará entre los días 1 y 9 de julio la fase final de la Copa de las Regiones UEFA que enfrentará a los combinados de los ocho finalistas que lideraron sus respectivos grupos en la fase intermedia, jugada a finales del pasado año.

Los 18 jugadores procedentes del Atlético Astorga, Cristo Atlético, Unionistas de Salamanca, Salmantino, Gimnástica Segoviana, Almazán, Atlético Tordesillas y Zamora superaron la fase intermedia el pasado mes de octubre, ganando en las inmediaciones de Bansko (Bulgaria) a los representantes de Bulgaria (4-0) y Bosnia (3-0) y logrando la primera plaza del grupo y por tanto la clasificación para la final, a pesar de perder el último encuentro frente a la selección de San Marino.

Por tratarse de fútbol no profesional, Mario Sánchez, seleccionador regional, no ha convocado aún a los elegido para disputar la fase final, a la espera de conocer qué equipos pueden aportar jugadores a la selección. De hecho algunos jugadores que superaron la fase nacional de este torneo en 2015, cuando Castilla y León derrotó en la final a la selección asturiana, después de empatar con Baleares, ganar a Navarra y empatar con Castilla la Mancha, no pudieron acudir por diferentes motivos (familiares, profesionales, etc.) a la fase intermedia disputada en Bulgaria

La selección regional, que ya se proclamó campeona en 2009, tendrá que esperar al sorteo de los grupos que se celebrará los días 2 y 3 de marzo. Selecciones regionales de Ucrania, Rusia, Portugal, Turquía, República Checa, Croacia e Irlanda, así como la de Castilla y León formarán parte de los dos grupos de los que saldrán los finalistas que jugarán por el título en Estambul el 9 de julio.