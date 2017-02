Carmena recuerda que a Zozulya deben condenarlo los tribunales

La alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, se muestra muy crítica con la afición del Rayo Vallecano en el caso del futbolista ucraniano Roman Zozulya en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport', con motivo del enfrentamiento entre Real Madrid y Nápoles en la Champions League.

Sobre el caso del futbolista del Betis cedido en el Rayo, la alcaldesa señala que "parece correcto que se castigue una conducta inaceptable en el deporte pero se debe ser muy respetuoso, ya sabemos que la última palabra sobre las actitudes personales reprobables política y penalmente es responsabilidad de los tribunales, no de la masa o de las minorías; incluso si son muy apreciados y reconocidos". Además, Carmena añade que "el 'caso Zozulya' no es algo de un barrio como se ha mencionado, es cosa de algunos aficionados. Si hay algo políticamente discutible, y no hay duda que los nazis lo son, lo tienen que decir los tribunales, no las voces de los que van al estadio".

Líos con el Madrid... y el Atlético No es el Rayo el primer equipo de la capital con el que Manuela Carmena protagoniza una polémica. El Real Madrid y, en menor medida, el Atlético, ya han tenido que lidiar en más de una ocasión con la alcaldesa de Ahora Podemos. En el caso del conjunto blanco, los mayores problemas se produjeron en torno a la reforma del Santiago Bernabéu, viejo sueño de Florentino Pérez, y que finalmente se llevará a cabo en los próximos meses. Carmena reclamó al club el pasado mes de septiembre 20 millones de euros con los que el Gobierno de Alberto Ruiz había compensado al Real Madrid por un intercambio de terrenos que finalmente no llegó a producirse, y dos meses después, la entidad con sede en Concha Espina presentó la orden de pago. Un mes más tarde, el 11 de octubre de 2016, Manuela Carmena y Florentino Pérez anunciaron de manera oficial la remodelación del Santiago Bernabéu, eso sí, con unas modificaciones considerablemente inferiores a las que pretendía el presidente. Anteriormente, en pleno proceso de negociación entre el Ayuntamiento y el Real Madrid, la alcaldesa olvidó el nombre de Florentino Pérez durante la celebración del título de Liga de la sección de baloncesto del club blanco. Le llamó "jefe" y después "director". Con el Atlético, los problemas llegaron en torno a la cesión de los terrenos de La Peineta. El consistorio de Carmena presentó a la Comunidad de Madrid a finales del pasado mes de diciembre un expediente de cesión en el que se detectaron errores que pusieron en peligro el traslado al Estadio Wanda Metropolitano en la fecha prevista, agosto de 2017. La alcaldesa convocó un pleno para aprobar el nuevo expediente antes de finalizar 2016, por lo que la mudanza rojiblanca se efectuará a tiempo.

Carmena, en la conversación con el periodista Filippo Maria Ricci, reconoce su admiración por las ciudades italianas, algo que le emociona más que el fútbol."Si llegas a los 73 años sin estar en Nápoles, significa que en tu vida hay algo mal. Siempre estoy disponible para ir a Nápoles. Es una ciudad que amo. Para su color, su misterio. Y por el fuerte vínculo histórico que une a España", explica la primera edil de la capital de España. "El fútbol es sin duda un negocio, pero también formación. Hay miles de turistas que vienen a visitar la ciudad porque tenemos grandes equipos como el Madrid, el Atlético y el Rayo Vallecano. Eso me hace sentir muy bien muy bien".

Madridistas en la familia

Manuela Carmena reconoce que el Real Madrid es una marca de la ciudad porque "está en la cabeza de una gran parte de la población de Madrid y porque el Santiago Bernabéu es visitado tanto o más de los grandes museos que tenemos en la ciudad". De hecho, el coliseo madridista es el tercer lugar más visitado de Madrid tras los museos de El Prado y el Reina Sofía. "No me sorprende porque el fútbol es un fenómeno de masas y Madrid es una marca reconocidísima en todo el mundo".

Incluso en su propia casa, donde la gran mayoría son hinchas blancos. "Todos ellos son del Madrid: mi marido, mis hijos y nietos. Y lo viven con pasión a pesar de mí. De vez en cuando tengo que participar con ellos. Honestamente, cuando llega el momento de ver el deporte de televisión me levanto para hacer otra cosa".

Instalaciones olímpicas

Manuela Carmena no era la alcaldesa de Madrid cuando por tres veces se quebró el suelo olímpico para Madrid. "Está claro que la idea atrajo a muchos ciudadanos. Sin embargo, optar a los Juegos Olímpicos es una apuesta muy arriesgada porque la ciudad está comprometida y trabaja para construir muchas instalaciones muy caras sin estar segura de obtener los Juegos". Carmena va más allá al asegurar que "nos encontramos con una gran deuda por algo que no se hizo. reo que la carrera por los Juegos Olímpicos debe organizarse de una manera diferente porque el sistema actual no es bueno porque si pse pierde no es de ninguna utilidad".

Sin embargo, la alcaldesa sí celebra que la conocida como 'La Peineta' si vaya a tener utilidad al convertirse en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. "Es una de las estructuras creadas para los Juegos Olímpicos de las que hablabamos antes y será un estadio fabuloso", señala antes de añadir que los atléticos no deben añorar el Vicente Calderón.

Por último, habló de la relación del Ayuntamiento de la capital con el Real Madrid, que calificó como "excelente".