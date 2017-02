El estado de los jugadores lesionados se ha convertido en el principal tema de discusión durante las ruedas de prensa de Abraham García previas a los partidos del fin de semana. La buena dinámica de los segovianos, el buen juego que realizan los futbolistas gimnásticos y la felicidad de una afición confiada en las posibilidades del equipo hacen que las preguntas y respuestas se centren en el único punto gris que sufre la plantilla azulgrana durante la presente temporada: las lesiones.

Durante los últimos meses, los jugadores del primer equipo que no se han perdido algún partido por culpa de lesiones se pueden contar con los dedos de una mano. Además de los casos de Alfonso y Álex, lesionados durante toda la temporada sin fecha prevista para su vuelta a los terrenos de juego, la plantilla gimnástica se ha visto afectada por una serie de lesiones que, sin embargo, no han lastrado al equipo en lo que a resultados se refiere. Calleja, Ayrton, Kike, Dani Arribas, Chema, Anel, Ivi, Borja Plaza, Víctor Pérez... todos ellos han sido baja en alguna ocasión durante las últimos meses, facilitando las alineaciones de un Abraham García que debido a las lesiones ha tenido poco donde elegir. Aún así, el técnico madrileño ha ido utilizando todo el fondo de armario que ofrece su plantilla, cumpliendo con la palabra dada a sus jugadores a principio de temporada. «Con estos jugadores he firmado un pacto de caballeros. Ellos lo ponen todo y yo lo pongo todo. Si ellos ponen todo de su parte, lo mío no se puede quedar en lo verbal. Tenemos un equipo con alternativas y hay que mover a la gente con lo que tenemos», expuso García, quien indicó que «para tener a todo el mundo enchufado es necesario que todos piensen y crean que pueden jugar».

Hasta la fecha, García ha cumplido con su palabra. Jugadores que han disfrutado de menos minutos, como Ivi o Alfonso Berrocal, han sido utilizados en momentos importantes de la temporada como el encuentro frente al Unionistas o la visita a Cebreros. Pablo, suplente durante las primeras veintidós jornadas ligueras, encadena dos titularidades seguidas dejando su puerta a cero, demostrando al técnico madrileño que puede contar con él para defender la portería gimnástica.

Son solo tres casos de una idea de gestión de los minutos que ha sido acogida con agrado por el vestuario, y que tiene por objetivo llegar en las mejores condiciones físicas posibles a los meses de mayo y junio. Será entonces cuando la Gimnástica Segoviana se juegue el ascenso a Segunda División B, y en esos momentos Abraham García quiere tener a sus futbolistas al cien por cien. «En el tramo final de la temporada es cuando nos vamos a jugar todo. La primera parte no deja de ser una preparación para ese momento», explicó el entrenador madrileño, quien pudo completar en la tarde de ayer una sesión de entrenamiento con 22 futbolistas en la que pudo trabajar la organización del equipo de cara al choque de este fin de semana frente al Numancia B.

El filial numantino será el rival de los gimnásticos, que buscarán un nuevo triunfo para seguir una semana más al frente del grupo octavo. «Unionistas y Astorga son dos equipos que van a perder muy pocos partidos en lo queda de temporada. Va a haber que hilar muy fino», declaró Abraham García, quien supuso que el conjunto maragato notará durante las próximas jornadas la ausencia por lesión de Roberto García, el máximo goleador del grupo con 26 goles en 24 encuentros.

Por parte azulgrana, la buena noticia de la semana la ha protagonizado Anel. El defensa arevalense ha vuelto a entrenarse con normalidad y podría volver al eje de la zaga este domingo si así lo decide Abraham García, quien descartó que los problemas del defensa de 37 años sean similares a los que padece Álex, quien lleva casi un año sin jugar un partido de fútbol. «No tiene nada que ver. Anel además se conoce muy bien y no hay problema alguno en ese sentido», indicó el técnico gimnástico, quien sin embargo reconoce que habrá que tener cuidado con la fascitis del de Arévalo. «Todos estos minutos que te quitas ahora de encima luego se agradecen», reconoció.

Kike

El jugador espinariego es uno de los futbolistas gimnásticos que se ha visto afectados por una lesión durante las últimas semanas. Una vez recuperado, el extremo confía en volver a estar al cien por cien en un par de semanas para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. «Si el equipo sigue por la misma línea que hasta ahora podemos soñar con hacer algo bonito. Este año disfrutamos mucho porque las cosas salen y el equipo rinde. Cuando salimos a jugar, sobre todo en La Albuera, nos lo pasamos genial», indicó Kike, quien asegura que aunque «estamos deseando que lleguen los partidos de ‘play-off’, no hay que tener prisa».