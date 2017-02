Unionistas de Salamanca, el mejor de la Liga desde La Virgen

Cuatro semanas redondas para Unionistas, cuatro partidos que han terminado con el símbolo de la victoria en el casillero de Unionistas que han relanzado, sin duda, las ilusiones de sus seguidores en la búsqueda de un play-off que, a 14 partidos para la conclusión del campeonato regular, parece más cerca que nunca.

El equipo salmantino de Tercera División ha sumado, tras la derrota en el campo de La Virgen del Camino (4-1), 12 puntos de 12 posibles en estas últimas cuatro jornadas dejando atrás el bache de juego y resultados que llegaron a Unionistas en las últimas jornadas de la primera vuelta y primeras de la segunda. Unionistas se mantiene tras la 24ª jornada en el cuarto puesto de la clasificación pero con una situación bien diferente a la que tenía antes de estas últimas cuatro victorias.

Así, en la jornada 20ª, los de Astu se encontraban cuartos a 14 puntos del por entonces líder, el Cristo Atlético, que tenía 50 puntos; a 13 puntos de la Segoviana, segunda, con 49; y a nueve puntos del Astorga, tercero con 45. Además, Unionistas tenía casi pisándole los talones al quinto, el Zamora, ya que los de Miguel Losada estaban a solo cuatro puntos con 32.

La situación tras cuatro partidos es la siguiente con ventajosas diferencias para Unionistas, que sigue cuarto: está a 11 puntos del ahora líder, la Segoviana; a 9 puntos del segundo, el Astorga;y las dos grandes novedades vienen a partir de ahora porque los blanquinegros están a solo seis puntos del Cristo Atlético palentino y la diferencia en la actualidad con el quinto se ha estirado hasta las nueve puntos.

Es decir, que en estas cuatro jornadas, Unionistas le ha restado dos puntos a la Segoviana y nada menos que ocho al Cristo Atlético, mientras que con el Astorga sigue a nueve porque el conjunto maragato también ha ganado sus cuatro últimos enfrentamientos. En este periodo, el conjunto de Astu ha sumado cinco puntos más que el Zamora, así que la distancia entre ambos ha pasado de cuatro a nueve puntos.

El mejor de las cuatro jornadas

Con estos registros, Unionistas se ha convertido en esta pequeña liga particular de las últimas cuatro jornadas, en el mejor conjunto del grupo VIII. En puntos está empatado con el Astorga con 12, pero en goles a favor los charros han sumado 13 y solo uno en contra, mientras que los leoneses 11 a favor y han encajado dos en su portería.

Les siguen en esta particular ‘tabla’, la Segoviana y el Almazán con 10 puntos tras haber sumado tres victorias y un empate en las últimas cuatro jornadas, y por detrás ya llegan más alejados con 7 puntos -dos victorias, un empate y una derrota- el Zamora, el San José de Soria y el Real Ávila, precisamente el rival de Unionistas este sábado en Las Pistas (16:30 horas).

Recurso por Flórez

Además, el equipo salmantino va a recurrir la tarjeta roja que vio el pasado domingo en el Burgo de Osma Flórez al protestar desde el banquillo -era suplente- la decisión del colegiado de no pitar un claro penalti sobre Mitogo que el trencilla no señaló. El club intenta de esta forma ‘levantarle’ la roja por amarilla a Flórez, que tampoco serviría para que el lateral estuviera disponible para el choque ante el Ávila porque cumpliría ciclo de tarjetas pero al menos sí para ‘limpiarle’ el ciclo. El que tampoco estará seguro el sábado disponible es Chamorro, que vio la quinta amarilla ante el Uxama.

Y en cuanto a Mitogo, que tuvo que abandonar el último partido al recibir un duro golpe en una rodilla, ayer fue sometido a pruebas que en principio no revelaron lesión alguna aunque el ex del Compostela no se ejercitó con el equipo por precaución.