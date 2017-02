Un triunfo de Unionistas que abre mucho hueco

Otra jornada redonda para los intereses de Unionistas de Salamanca. Lo más importante, sin duda, porque consolida su buen estado anímico y de resultados con la cuarta victoria consecutiva al derrotar por 0-2 al Sporting Uxama, un premio que además lleva asociados unas ‘pedreas’ no menos suculentas. Unionistas se mantiene cuarto en la tabla ahora con 48 puntos, pero tras la inesperada derrota del Zamora en su campo ante el Villamuriel (0-3) deja a los de Miguel Losada a nada menos que 9 nueve puntos, es decir tres partidos; y no acaba ahí la ‘cosa’ porque el tercero, un Cristo Atlético que se está desinflando en las últimas jornadas, empató en casa con el San José (2-2) y está ya a tan ‘solo’ seis puntos de los de Astu -y tienen que pasar todavía por Las Pistas del Helmántico-.

Unionistas se impuso ayer en el Burgo de Osma en un trabajado encuentro con los goles de Antonio León a balón parado y de Cristo ya en la segunda parte -ya lleva once el extremeño e iguala al Rifle como máximo anotador del equipo blanquinegro-, un partido en el que tampoco faltó la polémica porque los visitantes reclamaron una pena máxima en la primera parte sobre Mitogo. El reciente fichaje de Unionistas terminó además lesionado esa jugada por la entrada del rival al chocar rodilla con rodilla y en su lugar tuvo que entrar un Jorge Barba, autor de un golazo en la pasada jornada, que en principio ayer se quedó en el banquillo. No fue la única novedad de Astu ayer porque Chamorro regresó a la medular junto a Peli, mientras que en defensa la ‘sorpresa’ estuvo en la suplencia de Flórez -que además fue expulsado por protestar desde el banquillo el penalti no señalado a Mitogo- entrando en su lugar Luis Obispo. En ataque el técnico asturiano volvió a apostar por la dupla de delanteros -Oskar Martín e Isaac Manjón-.

Tras unos minutos iniciales de dominio alterno con el viento haciendo de las suyas en un terreno de juego con deficiencias, Unionistas tomó el mando del duelo. Llegó entonces el polémico penalti no señalado y la lesión de Mitogo.

Probaron fortuna con sus disparos Cristo e Isaac Manjón pero no fue hasta el 42 cuando marcó Unionistas tras un córner de Cristo que cabeceó poderoso Antonio León.

En los primeros minutos de la segunda parte el empuje del Uxama hizo que Unionistas retrocediera en el terreno de juego y que obligó a Javi Díaz a realizar las primeras intervenciones de mérito en el partido.

Reaccionó después el equipo de Astu con varias ocasiones sin remates claros, hasta que en Cristo en el 73 puso la puntilla en una buena acción individual del extremeño que poco después pudo incluso aumentar la renta para los salmantinos.