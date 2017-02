Unionistas, a igualar su mejor racha del curso

Quince partidos, quince jornadas por delante para conocer si Unionistas de Salamanca, actual cuarto clasificado en el grupo VIIIde la Tercera División, logra la machada de, en su primer año en al categoría, meterse en el play-off de ascenso a Segunda DivisiónB. El conjunto salmantino encara hoy en tierras sorianas la 24ª jornada del campeonato liguero sabiendo que ya ha superado la mala racha de finales de la primera vuelta y comienzos de la segunda que puso en dudas su clasificación para la fase de ascenso. Pero Unionistas es a día de hoy un equipo nuevo: nuevo en los resultados porque lleva tres victorias consecutivas y nuevo porque cuenta con cuatro nuevas caras en la plantilla que le han dado el impulso necesario como para mirar más al tercero, el Cristo Atlético, que al quinto.

El equipo de Astu visita a partir de las 16:30 horas al Sporting Uxama en un duelo en el que Unionistas buscará la cuarta victoria consecutiva para consolidar aún más su cuarto puesto y, si es posible, le acerque un poco más al tercero Cristo Atlético. De vencer, los blanquinegros igualarían la mejor racha del club en Tercera con cuatro victorias seguidas.

El Sporting Uxama ha perdido más encuentro como local (4) que los que ha ganado (3); el resto han sido cinco empates. El conjunto soriano llega en plena mala racha de resultados al partido porque después de encadenar dos victorias y un empate entre las jornadas 18 a 20, ahora lleva en las tres últimas dos derrotas, las dos fuera de casa, y un empate en su campo frente al Almazán.

Pese a estar undécimo en la tabla, el equipo soriano tiene un evidente problema con el gol: es el quinto conjunto de la categoria que menos goles marca, apenas lleva 25 en 23 partidos a poco más de un tanto por partido. Por el contrario, es el sexto que menos encaja con solo 27. En el encuentro de la primera vuelta el Uxama logró arrancar un punto de Las Pistas.

En cuanto al once inicial y tras el buen resultado que está dando el cambio de sistema con dos delanteros, no se esperan muchos movimientos en el once con respecto a la victoria de la última jornada frente al Numancia B(3-1) en Las Pistas. Astu, que se lleva al Burgo de Osma a todos los jugadores a excepción de lesionado Frakile, tendrá que decidir si devuelve al once en el centro del zaga a Manu Arias, que descansó en el último partido con el buen momento que atraviesa Ángel Martínez. Otra de las dudas está en la medular. La dupla formada por Peli y Jorge Barba dejó muy buenas sensaciones frente al filial numantino, pero habrá que ver si el técnico asturiano apuesta fuera de casa por un conjunto tan creativo o prefiere apostar por más músculo como el de Diego del Castillo; y arriba, si repiten o no la dupla de puntas Oskar Martín-Isaac Manjón o si da la titularidad a Mitogo, que ya lleva tres tantos con Unionistas.

En cuanto al resto de la jornada, en los partidos adelantados, ayer no falló ninguno de los de arriba porque el líder, la Segoviana, goleó a domicilio al Burgos Promesas por 0-3, mientras que el segundo, el Astorga, ganó también a domicilio por 1-2. Para hoy restan el por ahora máximo rival de Unionistas a entrar en la fase de ascenso, el Zamora -quinto en la tabla a seis puntos de los de Astu-, que recibe a las 17 horas en el Ruta de la plata al Villamuriel, antepenúltimo, en teoría un rival más que asequible para los de Miguel Losada; además, el tercero, el Cristo Atlético, en horas bajas en las últimas jornadas con dos derrotas en tres partidos- recibe a un San José al alza -cinco victorias en los últimos seis choques-.