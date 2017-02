Otra victoria más para engordar su trayectoria

El líder, la Gimnástica Segoviana, no pinchó y sumó una semana más al frente de la clasificación tras ganar en la Ciudad Deportiva de Castañares en un encuentro en el que los de Abraham García no fueron brillantes, pero sí efectivos. Los azulgrana pusieron de manifiesto una vez más su tremendo poder ofensivo, su pegada en el área rival, y acabaron goleando a un Promesas que, sin embargo y a pesar de su buen planteamiento, apenas inquietó la meta de Pablo.

Sigue con su idea de rotar y de tener a todos sus jugadores en perfecto estado García y ayer nuevamente así lo hizo. Arribas empezó en el banco en esta ocasión, pero el equipo no acusó su baja. Con Domingo sensacional en la dirección y Kike generando mucho peligro por su banda, con la inestimable ayuda de las incorporaciones de Borja, los segovianos fueron amos y señores del partido desde el principio frente a un Promesas conservador, con tres centrales y dos carrileros más defensivos que atacantes.

La idea de los locales era mantener el encuentro vivo, con un resultado en el peor de los casos corto. Y la Segoviana, en tales circunstancias, se puso a la faena en busca de abrir el marcador y generar dudas en su oponente. Desde el principio, lo tuvo claro, la prioridad era buscar el gol.

0 CD Burgos Promesas 2000 Marco, Zamora, Ovidio, Cachorro, Jairo (Viti, min. 56), Ivo, Cosín, Gabri, Gallo (Marti, min. 64), Pekas (Cerezo, min. 69) y Diego Abad.

3 Gimnástica Segoviana Pablo, Borja Plaza, Chema, Javi Marcos, Rubén, Kike (Dani Arribas, min. 74), Manu, Domingo (Alfonso, min. 90), Fernán, Dani Calleja (Quino, min. 84) y Ayrton. Goles: 0-1, min. 32, Fernán. 0-2, min. 35, Kike. 0-3, min. 88, Quino.

No fue el mejor partido, decíamos, de los azulgranas, pero no por ello careció este de oportunidades. Muy pronto, en el minuto 4 de juego, Calleja fue el primero en probar a Marco, que detuvo en dos tiempos, como hizo en el 7 a disparo desde el pico del área de Borja y poco después ante el intento de Dani Calleja. Intentos de sorprender, pero de poca elaboración y poca paciencia a la hora de buscar el último pase. Y eso que no tenían grandes dificultades para llegar a la frontal en ventaja pese al sistema de los burgaleses, a los que, en muchas acciones, se notó cierto nerviosismo.

La mejor oportunidad de la primera mitad, en cuanto a elaboración, llegó sin embargo en el minuto 17. Domingo, en su incorporación a las posiciones de ataque, llegó hasta la línea de fondo en el carril del 8 y cedió atrás para la llegada de Calleja, que superó a Marco pero no a Ovidio, que salvó providencialmente bajo palos. Se resistía ese tanto que abriera la lata a la vez que diera tranquilidad

El balón era segoviano y el Burgos Promesas trataba de buscar opciones en pelotas largas hacia un Pekas desacertado y un Abad aislado, o en acciones de balón parado. Y precisamente en una falta frontal Cosín tuvo la mejor ocasión de los locales, perfectamente salvada por Pablo con una sensacional intervención abajo. Importante acción porque el guión del partido podría haber cambiado radicalmente.

El partido era segoviano, pero el riesgo para los de Abraham García era que los minutos pasasen sin materializar su dominio en el marcador. No fue así y el choque se rompió en apenas cuatro minutos, entre el 32 y el 35: primero con el tanto de Fernán, quien sorprendió a Marco buscando el primer palo desde el interior del área; y después con una acción de pillería de Kike, quien recogió un rechazo de Marco a cabezazo de Domingo desde la esquina.

El segundo gol fue clara muestra de lo mucho que el gol de Fernán pesó en los hombres de Pedro Pascual, incapaces a partir de ese momento de revivir el duelo. Por más cambios y modificaciones tácticas que realizaran. La Segoviana, por su parte, deseaba ampliar la renta para evitarse problemas, pero no era capaz, pese a disponer de buenas ocasiones: Ayrton y Kike en el 53; Domingo desde muy lejos pasado el 60. Hasta que Quino, en el 88 y con apenas cinco minutos sobre el terreno de juego, aprovechó un balón al espacio para batir a Marco en el segundo intento.