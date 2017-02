Unionistas de Salamanca, un club muy apetecible

En la medianoche de ayer se cerró el mercado invernal de fichajes en el fútbol, también en la Tercera División, y en el equipo salmantino de esta categoría, Unionistas CF, no hubo movimientos de última hora. En este sentido, el club de la capital ha cerrado este mercado invernal con cuatro movimientos después de que Unionistas anunciara de forma oficial que el costamarfileño Lionel Lago no formará finalmente parte de la plantilla al no lograr los papeles necesarios para que la Federación le tramitara la ficha. Así, el actual cuarto clasificado del grupo VIII y firme candidato a jugar el play-off de ascenso a Segunda División B ha contratado en este mercado invernal a los delanteros Isaac Monje y David Mitogo, el mediapunta Jorge Barba y el centrocampista Peli. Todos ellos ya han debutado en Liga con el conjunto de Astu y han tenido mucho protagonismo y acierto en sus primeros minutos con la blanquinegra. El club, además sigue teniendo una ficha libre sub-23.

En este mercado invernal Unionistas ha podido comprobar que su ‘atractivo’ en el mercado futbolístico ha crecido como la espuma. La situación clasificatoria es, evidentemente, uno de los grandes encantos para los representantes y futbolistas: con la segunda vuelta ya comenzada, Unionistas tiene tras la última jornada seis puntos de ventaja con el quinto, el Zamora, y es sólido candidato a disputar la fase de ascenso.

Otro aliciente es la solvencia económica, con un gran elenco de patrocinadores detrás, en especial de Ecotisa, el club salmantino cumple a rajatabla con lo que firma en sus contratos. Y no es menos reclamo el tema de la afición: el boca a boca entre futbolistas funciona en este sentido y la presencia de más de mil personas en las gradas de Las Pistas cada 15 días y el continuo desplazamiento de seguidores a los partidos fuera de Salamanca es un gancho muy apetecible.

Tanto es así, que los ofrecimientos de jugadores en estos últimos días del mercado invernal a la secretaría técnica del club han sido amplios: entorno a los 100 ofrecimientos sin contar con los jugadores que directamente ha ido a buscar el equipo para reforzarse.

Como es lógico, el nivel de los jugadores ha ido subiendo a medida que se acercaba el cierre del mercado. Si en los primeros días los jugadores eran de equipos de Tercera División de la zona media, desde el pasado viernes los ofrecimientos ya eran de jugadores de Segunda División B e incluso también un jugador con reciente pasado en Segunda.