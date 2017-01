Sin excesos de confianza

La consigna para el partido del domingo frente al Villaralbo es clara. Cero relajaciones y máxima intensidad para medirse a un rival que llegará a La Albuera con la intención de reivindicarse tras la histórica goleada sufrida en la primera vuelta. La plantilla azulgrana es consciente de la importancia del choque frente a los zamoranos, más aún tras el empate conseguido el pasado domingo frente a La Virgen del Camino que supo a poco en las filas gimnásticas. La ambición es máxima y quieren ganar cada partido, ya sea frente un rival directo por el ascenso, como los dos últimos compromisos de la Segoviana en La Albuera, o frente a un equipo como el Villaralbo que parece condenado al descenso a la Regional de Aficionados, con tan solo once puntos en la clasificación tras las primeras veintidós jornadas.

«No debemos mirar contra quien nos enfrentamos. Tras dos semanas jugando fuera de casa volvemos a nuestro campo, donde podemos desarrollar nuestro juego y con ganas de brindar a la gente lo que nos demandan», aseguró en rueda de prensa el técnico azulgrana, Abraham García. Había ganas de volver a La Albuera tras dos jornadas consecutivas jugando a domicilio en terrenos de juego irregulares que penalizaron el fútbol asociativo de los segovianos. No preocupa demasiado en el cuerpo técnico las posibles nevadas del fin de semana y la disputa del derbi entre el Unami y La Granja apenas veinticuatro horas antes. Confían en que el terreno de juego de La Albuera esté en las condiciones óptimas para que el equipo pueda circular el balón por el césped sin complicaciones.

El estilo de juego de los azulgrana no es negociable, y menos en su campo. «Prefiero conseguir doce puntos jugando para arriba que quince quedándome atrás», expuso el técnico madrileño, quien reconoció que el equipo ha entrenado diferentes alternativas durante la semana. Alternativas que no se traducen en experimentos tácticos o rotaciones. «No soy ese tipo de entrenador. No voy a poner futbolistas por el nombre del rival, los voy a poner porque creo que son los que mejor lo pueden hacer en esas condiciones y porque es lo mejor para el equipo en todo el campeonato. Ya ocurrió con Ivi frente a Unionistas o con Alfonso en Cebreros. Elijo al futbolista que se lo gana durante la semana y que garantiza un nivel competitivo y de rendimiento alto», explicó Abraham, recordando que el partido de la primera vuelta fue algo «diferente que ya terminó y que por respeto al rival fuimos muy caballerosos en la forma de asimilar aquello».

Uno de los jugadores que más minutos ha disfrutado a las ordenes del técnico madrileño es el segoviano Rubén. Aunque en un principio iba a ser un jugador con un rol en el centro del campo, la baja de Xavi ha hecho que su demarcación habitual sea el lateral zurdo. «Al final lo único que intento es ayudar al equipo de la mejor forma que pueda. El entrenador está para valorar la situación del equipo y ver donde puedo rendir y colaborar más», declaró.

El jugador segoviano indicó que la plantilla no se detiene a pensar en los números y estadísticas que protagoniza jornada tras jornada, ya que el único objetivo «es mirar al rival del fin de semana tratando de mejorar en los puntos flojos y de reforzar lo que hacemos bien». Para ello, cuentan con el apoyo de la afición azulgrana, en una de las temporadas más ilusionantes desde que Rubén pertenece al primer equipo. «Eso es gracias a la labor de la junta directiva, que ha conseguido traer a mucha gente a este carro. Eso nos da confianza para seguir trabajando con muchas ganas», afirmó.

Sobre el partido del domingo, coincidió con su entrenador en la importancia del choque. «Ellos van a venir aquí con ganas de reivindicarse. El empate de la semana pasada frente a La Virgen del Camino escoció, pero tenemos que sacar valor a ese punto con una victoria este domingo», concluyó Rubén.