Unionistas de Salamanca no buscará otro fichaje si Lionel Lago no soluciona su ficha

Pasan los días y cada vez tiene peor ‘pinta’ la posible resolución del caso de Lionel Lago. El costamarfileño, fichado el pasado 13 de diciembre por Unionistas, todavía no ha podido debutar debido a que ni siquiera tiene la ficha tramitada por la Federación. El problema reside en que a Lago se le caducó el NIe (documento nacional para extranjeros) y ahora solo tiene un permiso de residencia en España pero la Federación le exige el NIe para poder tramitarle la ficha.

En caso de que no lo obtenga antes del 31 de enero, fecha en la que acaba el mercado invernal en el fútbol, Unionistas no podrá inscribirlo. Si, como parece, esto sucede y no llega a tiempo, el club tiene decidido que no buscará otro fichaje en esa demarcación por lo que la actual plantilla, con la llegada de Manjón ayer, será la que termine la temporada regular en Tercera División.