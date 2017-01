Cristo: «No soy de los que se tiran del barco en marcha, me quedo porque quiero subir con Unionistas»

El pasado domingo, otra vez más, volvió a ser clave en un partido de Unionistas. Cristo Medina, que llegó este pasado verano procedente del Extremadura, logró el tanto del triunfo del equipo de Astu en los primeros minutos de la segunda parte al lograr desde el punto de penalti el tanto de la victoria del equipo salmantino, actual cuarto clasificado del grupo VIII de Tercera División. El futbolista pacense es el actual segundo máximo goleador de Unionistas con 10 tantos en las primeras 22 jornadas del Campeonato de Liga, a solo un tanto del delantero centro titular, el ‘Rifle’ Óskar Martín. Cristo Medina señala que «el equipo confía en mí a la hora de tirar los penaltis y pude marcar y darle la victoria al equipo que eso es lo importante», expresa el extremeño que añade que «mi fuerte no es el de marcar, pero me está saliendo una gran temporada en ese sentido. Nunca a estas alturas había marcado tantos goles. Recuerdo que mi mejor año fueron 16 tantos, pero con los que llevo ahora me gustaría terminar esta campaña con 20 porque es el número que más me gusta, el que llevo siempre conmigo».

El extremeño destaca por haber logrado nada menos que cinco ascensos de categoría a Segunda División B con sus equipos: Cerro de Reyes, Villanueva, Mérida, Burgos y Extremadura. Y ahora también quiere conseguirlo con Unionistas, aunque en este mercado invernal tuvo opciones serias para irse. «Sí, es cierto que han sido importantes y tal y como está el fútbol... Pero yo no soy de los jugadores que se tiren del barco en marcha, además el club hizo un gran esfuerzo para firmarme dos años y estoy agradecido a todos. Astu me dijo que iba a ser importante y no tengo queja. Me quedo porque quiero subir con Unionistas. Estoy feliz en Salamanca. Sería mi sexto ascenso a Segunda B, pero más importante sería para Salamanca porque necesita un equipo al menos en Segunda B. Ya es complicado jugar una fase de ascenso con un recién ascendido y sería histórico si al final subimos porque serían tres ascensos de categoría seguidos».

Con respecto a la lucha por el play-off, Cristo Medina asegura que «yo no miro para atrás ni para coger impulso. Debemos ir a por el tercero y cuando lo cojamos, a por el segundo y así sucesivamente», señala el jugador de Unionistas, que añade que «es bueno que el Zamora esté pisándonos los talones para no relajarnos. Eso nos hará más fuertes».

Por último, reconoce que los recientes fichajes «tienen calidad y nos van a ayudar a no bajar la guardia, mejorar la competencia es clave».