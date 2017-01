Otro refuerzo moral para Unionistas

Unionistas sumó una importante victoria en un partido serio en Burgos ganando gracias a un penalti transformado por Cristo Medina nada más comenzar la segunda parte, y consolida su cuarto puesto en la tabla en una jornada en la que cuatro de los cinco primeros ganaron y solo ‘pinchó’ la Gimnástica Segoviana, que empató en casa de La Virgen del Camino. El equipo charro llegaba a la cita después de golear en la jornada previa al colista Villaralbo (7-0)y después de haber caído en las dos últimas salidas seguidas, por lo que lograr ayer una victoria en casa del penúltimo era clave para mantener esa recuperación de la confianza clave para mantenerse en puesto de play-off. Y más tras la nueva victoria ayer del quinto, el Zamora, que ganó en los minutos finales en Bembibre.

En el choque de ayer, los de Jorge González Rojo ‘Astu’ apenas concedieron ocasiones a su rival y en ataque, aunque no estuvieron acertados, sí materializaron una pena máxima en el inicio de la segunda mitad, una acción suficiente para asegurar los puntos en juego.

Las diferentes realidades clasificatorias y objetivos de burgaleses y salmantinos se pusieron de manifiesto en el terreno de juego desde el principio, siendo Unionistas quien manejó la pelota, el partido y la dinámica del juego, desde el inicio y tratando el Burgos Promesas de esperar atrás, con orden, y tener sus opciones al contragolpe o a balón parado, aunque sin llegar a crear peligro en ninguna de estas facetas.

La apuesta local por una defensa de 5 era muestra de las intenciones, ante los que el bloque charro se armó de paciencia y trató de encontrar superioridad técnica con Mitogo y Álex González. Astu puso de inicio a Obispo en el lateral izquierdo en detrimento de Flórez y además dio la primera titularidad desde que firmó por Unionistas a Peli, el ex del Tordesillas.

No le resultó fácil, sin embargo, a los de Astu llegar al área rival. En el primer tiempo apenas Cristo, con disparos lejanos, hizo trabajar a Álex, que imponía intensidad a su zaga. El extremeño lo probó por vez primera al cuarto de hora; disparó muy alto en el 22 en una falta centrada y se topó con el pie del meta local en el 25. En esta tercera acción Álex González marró en el remate posterior, marchándose el balón a la derecha de la portería.

Aunque cerca estuvieron los salmantinos, pese a a su falta de ideas arriba, de irse al intermedio con ventaja en el marcador. Fue en uno de los pocos errores locales del primer tiempo, en el que Galló perdió en banda y Obispo Arias buscó al espacio la carrera de Zubi. Ovidio se anticipó al extremo, pero despejó de manera defectuosa y Zubi dispuso de un mano a mano tan inesperado como mal definido: chutó contra el cuerpo del meta rival, quien se encontraba en el límite del área completamente vendido.

Perdonó al filo del descanso Unionistas, pero no lo hizo en el inicio de la segunda mitad. Nada más regresar de los vestuarios, y con variante en el once, que no en el esquema, en el equipo salmantino con la entrada de Jorge Barba, Álex González entró en el área rival, Zamora trató de rebañarle el balón y, a criterio del colegiado del encuentro, lo hizo de manera antirreglamentaria, por lo que Cristo se dirigió al punto de penalti. La acción costó a los locales tres amarillas y la derrota, porque Cristo no falló desde los once metros (0-1).

El gol, ni mucho menos definitivo al quedar aún toda una parte por delante, cambió el choque por completo. Sobrio, incluso tedioso y muy calculado hasta ese momento, pasó a ser loco y atrevido por parte local y estratégico del bando charro. Los burgaleses se desmelenaron y buscaron, con corazón pero sin cabeza, la igualada, mientras que el Unionistas trató de frenar el ritmo alto que se imponía. Los locales acabaron muy molestos, pero el Unionistas supo tirar de oficio.

Susto final de los locales

El marcador no se movió, pero bien pudo hacerlo. Los locales apenas crearon peligro, salvo una acción en la que, tras centro de Soto desde la izquierda y dejada de Pekas, Cosín, obstruido por Arias, no llegó a rematar, y en un remate defectuoso de Cachorro a la desesperada en el añadido. Antes de ello, Óskar Martín, por dos veces, tuvo inmejorables oportunidades para hacer el segundo (minuto 67 y 85), pero no las aprovechó.