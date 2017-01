Fiable también lejos de La Albuera

No es el de Los Dominicos uno de los campos preferidos por la Gimnástica Segoviana. No ha ganado. En cinco partidos ha perdido dos y ha empatado tres (este último por el marcador de 1-1), pero teniendo en cuenta las circunstancias (la dificultad del terreno de juego, las ausencias y un rival que en su campo lleva cinco jornadas consecutivas sin perder), el punto no es tan malo, a pesar de esa sensación que quedó tras el partido, teniendo en cuenta que la Segoviana se adelantó en el marcador con un gol de Quino.

Los números del conjunto de Abraham García siguen siendo incuestionables. El caviar está bien, pero es conveniente también probar otros platos. No llegó la décima victoria consecutiva, pero son 21 las jornadas que lleva sin conocer la derrota (16 victorias y cinco empates) para sumar 53 puntos, los mismos que tiene el Cristo Atlético, equipo con el que comparte el liderato. Ha marcado en 18 de los encuentros disputados y solo en tres se quedó sin marcar (frente al Sporting Uxama, Cristo Atlético y La Bañeza). Los tres terminaron con empate a cero en el marcador.

Y lejos de La Albuera, en los once encuentros que ha disputado, ha ganado siete, ha empatado tres y solo ha perdido uno, el de la primera jornada de Liga frente al Atlético Astorga. La única de la temporada, para sumar 24 puntos en sus desplazamientos.

«Nosotros siempre jugamos para ganar y cuando no lo conseguimos, no estamos contentos, pero ante este rival y en este campo, sumar un punto no está tan mal», comentó el técnico Abraham García tras el partido, quien también destacó los méritos de su rival. «El CD La Virgen del Camino tiene muy buen equipo, con gente como Esaú, Perona... y si jugasen en un campo en mejores condiciones, estarían más arriba», valoró.

Además, el líder siempre es el rival a batir. En Tercera, en Segunda, en Primera, en las categorías de aficionados... «Jugar contra un equipo como la Segoviana es un factor extra de motivación para otros equipos, más aún teniendo en cuenta que somos líderes, y eso hace que los equipos quieran mostrar lo mejor que tengan. Tenemos que ser positivos, centrarnos en nuestro trabajo y sobre todo, recuperar a la gente», dijo..