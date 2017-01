La Segoviana logra un peleado empate frente al CD La Virgen del Camino

La Gimnástica Segoviana rompió ayer su racha de nueve partidos sumando tres puntos. Lo hizo en el campo de Los Dominicos frente a una Virgen del Camino con un extra de motivación y que jugó uno de los mejores partidos de la temporada. Los de Roberto Carlos plantearon un parito intenso, de poder a poder en el que tan solo el colegiado les impidió llevarse la victoria. Acusó enormemente las bajas el 11 de un Abraham García que tuvo que ver desde la grada cómo los suyos sufrían para amarrar un empate in extremis,

Desde el inicio el conjunto virginiano quiso ser protagonista lanzando rápidos balones sobre la espalda de Javi Marcos y Anel. De Nuevo, la primera ocasión llego para los azulgranas en una falta directa de Javi Calleja que remató al poste. Fue Dani Calleja sin duda el más activo de los atacantes en la tarde de ayer en oposición a un Ayrton trabajador pero desaparecido y a un Fernán incapaz de romper la banda en ningún momento. A los 20 minutos la Virgen del Camino en presentarse con claridad sobre la portería de Facundo. Lo hizo eso sí con una ocasión clarísima que terminó en centro de Aarón al corazón del área para que Esaú rematase de tacón sobre la figura del portero.

la ficha 1 CD La Virgen del Camino Kuni, Charly, Rabanal, Negral, Mario (Min. 77, Cristian), Porfirio, Aarón, Perona (Min. 83, Ramírez), Lucho, Esaú, Aser (Min. 80, Álex Pérez)

1 Gimnástica Segoviana Facundo, Guille Duque (Min. 83, Diego Gómez), Rubén, Javi Marcos, Anel, Manu, Fernán (Min. 76, Quique), Domingo, Ayrton, Calleja, Quino (Min. 70, Chema). Goles: 0-1 min.25, Quino. 1-1 min.60, Esaú.

En la jugada siguiente, fue Quino quien aprovechó una indecisión entre Perona y Kuni para demostrar su habilidad y astucia. Un gol que ponía en ventaja a los suyos y que permitía a los de Abraham García replegarse a la espera de las llegadas virginianas. A la media hora el propio Dani Calleja tuvo la más clara de los suyos con un mano a mano que no supo rubricar.

La primera decisión equivocada del árbitro, quizás la más grave, fue tras un balón que recogió Lucho en la frontal en el que Anel llegaba tarde y arrollaba al molestísimo delantero sin que el árbitro decretase penalti. También antes del descanso, Charly fue capaz de firmar una excelente jugada individual desde su banda colocando el balón sobre la llegada de Esaú en el corazón del área. Contestó Dani Calleja con una doble ocasión con más acierto, desbaratando Cuni en ambos casos la intentona.

La segunda parte ambos equipos decidieron trabar el partido y redoblar su esfuerzo físico suprimiendo cualquier intentona de calidad o juego técnico. Desde luego, ni el campo ni el partido estaban para florituras. Por eso, se agradece la calidad de futbolistas como Dani Calleja, capaces de driblar y tratar de combinar con sus compañeros. La primera ocasión de este segundo acto llegó en un remate de Domingo desde cerca de 30 metros. Más lejos aún lo intentaba Guille Duque en una especie de despeje que acabó complicando al meta Kuni. A la hora de juego, una internada de Aarón por banda derecha sirvió para otorgar el pase de la muerte con el que Esaú firmó el empate. Lo hizo tras amagar sobre Javi Marcos y Facundo prácticamente en boca de gol.

A partir de ahí, el partido se diluyó entre protestas, faltas interrupciones y alguna que otra agresión más o menos evidente. Las mejores ocasiones antes del pitido final las protagonizó Lucho con sus escaramuzas ofensivas y un Dani Calleja que hasta que no pisó los vestuarios no dejó de trabajar y buscar el premio a ese esfuerzo. La nota más negativa fue la lesión de Perona quién tras cuatro meses alejado de los terrenos de juego volvía a participar con su equipo y recaía en el mismo lugar donde se fracturó. Fue casi al final, mientras la Segoviana despejaba el balón, mantenía un empate muy trabajado en el que los de Abraham García demostraron que cuando el fútbol no les acompaña son muy capaces de bajar al barro y pelear como el que más.