El nuevo trío de Unionistas de Salamanca apuesta por el ascenso

Ya debutaron los tres, incluso Mitogo ya tiene a sus espaldas dos partidos y dos tantos -los que le hizo al Villaralbo en el 7-0 del pasado sábado en Las Pistas- pero Unionistas aprovechó la tarde de ayer para presentar a sus tres últimas adquisiciones del mercado invernal -y puede que no sean las únicas porque el club busca un 9 más-. Así, el propio Mitogo, Jorge Barba y Alberto Rodríguez ‘Peli’ pasaron por la sede de Ecotisa para posar ante los medios. El presidente del club Javier Tejedor expresó su gratitud a la empresa salmantina por poder realizar los fichajes y a los jugadores por sus «ganas» por estar en el club. «Los refuerzos nos van a dar el empujón que hace falta para cumplir los objetivos de esta temporada», finalizó el dirigente antes de dar paso al técnico y director deportivo Jorge González Rojo ‘Astu’, que expresó que «sabemos que el proyecto de Unionistas es atractivo y aunque han tenido propuestas de otros clubes han querido estar aquí».

El preparador también definió a los protagonistas comenzando con Mitogo, del que dijo que «no es un 9 referente sino un jugador que puede jugar en varias circunstancias. Para mí su posición ideal es la de acompañante a un 9 referente. Es muy vertical, se asocia muy bien y tiene gol cuando actúa por dentro»; sobre Alberto ‘Peli’ señaló que se trata de «un mediocentro posicional que da tranquilidad táctica al entrenador, siempre está donde debe estar y es inteligente en segundas jugadas»; y en cuanto a Jorge Barba explicó que «es un mediapunta que nos va a dar el salto que queríamos en cuanto a enlace con la salida del balón. Viene a dar mucha competencia en ese puesto para mantenernos en zona de play-off. Cuenta con un cambio de ritmo determinante, su mejor faceta».

Después tomaron la palabra los jugadores y los tres fueron rotundos en sus cortas pero claras explicaciones. Mitogo dijo que «es un proyecto con mucha ilusión y esta ciudad se merece tener un equipo en una categoría superior», aseveración que compartió Barba al apuntar que «esta ciudad se merece tener un equipo en Segunda B por lo menos y estamos aquí para eso, para jugar el play-off primero e intentar ascender»; por último, Peli significó que «yo vine para seguir mejorando y entrenando con buenos jugadores el nivel de uno mismo también sube y a nivel de equipo el objetivo no es otro que el subir de categoría; con la plantilla que hay y la masa social, cualquier cosa que no fuera subir de categoría no sería normal».

Todos se mostraron gratamente sorprendidos por la masa social con la que cuenta Unionistas porque «es complicado ver a un equipo en Tercera División con tanta afición. Es algo que te ilusiona», expresó Barba, mientras que Peli, ex del Tordesillas con el que ya se enfrentó en la primera vuelta a Unionistas, dijo que «era el primer partido que no sabíamos quién era el equipo de casa por la afición que se desplazó con ellos». Jorge Barba, el más ‘suelto’ ante los micrófonos de los tres, se mostró convencido de que «con las incorporaciones el equipo tendrá más competencia, que al final es lo que nos terminará de dar el salto para estar en el play-off. La rivalidad te lleva a estar en tu mejor nivel».

Ángel Martínez, mejor

Además, el club confirmó ayer que la lesión que se produjo en la rodilla el central Ángel Martínez frente al Villaralbo no es grave y no está descartado para el próximo partido. «Es complicado que pueda entrenar antes del sábado, pero si no tenemos a Chamorro al 100% debemos de ‘forzarle’ por la necesidad al tener también a Antonio León sancionado. Uno de los dos tendrá que jugar. Afortunadamente no es grave, solo el golpe y hoy -por ayer- ya podía andar», dijo Astu.

Astu intenta cerrar la plantilla con un ‘9’

El técnico de Unionistas confirmó ayer que el club intentará otro fichaje en este mercado invernal. «Quedan 14 días de mercado y tenemos intención de reforzarnos pero si viene alguien será para mejorar y en función del número de fichas libres veremos si es sub-23 o sénior», dijo el asturiano. Esa opción pasaría por Toni Miguel. Si el medio opta por salir del equipo ante la falta de oportunidades. «Para mejorar esta plantilla tendría que ser un jugador top de Tercera o de Segunda B. Si es algo así, vendrá y si no, nos quedaremos como estamos», añadió para afirmar después que «la idea es incorporar un nueve referencia. Con el cambio de sistema planteado en los dos últimos partidos, poner otro delantero, ahora tenemos tres puntas y ya jugamos con dos así que por eso queremos a otro, para descargar de minutaje a Oskar Martín para que llegue bien al final».