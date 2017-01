Con el traje de líder

No hace mucho veía a distancia a sus principales rivales. Ahora ya los mira por el retrovisor. Con una temporada para enmarcar jornada tras jornada, el conjunto gimnástico de Abraham García se ha puesto el traje de líder. Y le queda bien. Luce más guapo que un novio. El pasado sábado se acostó en esa primera posición. Había cumplido su misión, pero faltaba por ver lo que hacía el domingo en el Ruta de la Plata el Cristo Atlético frente al Zamora. Con los medios de hoy en día, la mayoría estaba pendiente de lo que sucedía en ese partido. Y al final, la noticia corrió más veloz que el cartero del 'Correcaminos'. Había ganado el Zamora, la Segoviana está en lo más alto. ¿Quién dijo miedo a las alturas?

Y es verdad que no deja de ser circunstancial, que queda mucha temporada por delante, que habrá que esperar al mes de mayo, que tanto el técnico como los jugadores y directivos prefieren mantener los pies en el suelo, pero de momento está cumpliendo con creces el objetivo que se ha marcado y da gusto mirar la clasificación y ver a la Segoviana en la primera posición. Para eso se esfuerza en cada partido, en cada entrenamiento y no es cuestión de hacer ascos a esa primera plaza, que cuenta con ventajas para el play off de ascenso. Y además da derecho a disputar la Copa del Rey. ¿Quién no se acuerda de los partidos ante el Athletic Club de Bilbao y el Sevilla? Palabras mayores...

Y lo hace amparado en unos números de récord. Cada semana mejora la anterior. Con su victoria frente al Villamuriel son ya 20 jornadas las que lleva el conjunto gimnástico sin conocer la derrota (solo perdió en la primera jornada frente al Atlético Astorga), con nueve victorias en los últimos nueve partidos. Es además el máximo realizador (56 goles) y el menos goleado (diez). Se dice rápido... Números que a buen seguro querrán para su casillero muchos equipos de superior categoría.

En la primera jornada del pasado mes de noviembre, la Segoviana empataba a cero frente a La Bañeza. Desde entonces, ha ganado los nueve partidos que ha disputado. Se impuso 3-0 al Zamora; 0-5 al Atlético Tordesillas; 4-0 al CD Bupolsa. En el mes de diciembre se impuso 0-1 al CD San José; 4-0 al Almazán, 1-2 en el campo de la Cebrereña y cerró el año 2016 con una victoria por 2-0 frente al Unionistas. También ha empezado con ganas este 2017, derrotando al Atlético Astorga por el marcador de 4-1, y en esta última jornada al Villamuriel (0-1).