Un roto a la desconfianza

Cuánto necesitaba Unionistas un día así. Es cierto que el encuentro era ante un colista ya casi desahuciado, que era una victoria ‘casi’ segura, pero después de las dos derrotas seguidas de las últimas jornadas, de haber sumado solo 8 puntos de los últimos 24 en juego y de que la renta con respecto al quinto clasificado fuera mermando periódicamente con el paso de las jornadas, el equipo salmantino necesitaba volver a sentir cuanto antes el aroma del triunfo. Más allá de lo abultado del 7-0 en el marcador, el choque sirvió para recuperar confianza, ganar en autoestima, sumar a los nuevos jugadores al proyecto y también para mandar un mensaje al resto de rivales directos: Unionistas sigue siendo claro favorito a entrar en el play-off de ascenso a Segunda B. El equipo de Astu, que no ganaba en casa desde el pasado 22 de octubre -ya ha llovido desde entonces- se pegó un atracón de goles en una fría tarde de enero en la que debutaron en casa, y con buenas sensaciones dos de las últimas incorporaciones:Jorge Barba, que además marcó un tanto, y Peli.

El partido fue lo que quiso Unionistas. Era tanta la diferencia entre ambos contendientes que no hubo color desde el inicio. El once de Astu presentó varias sorpresas como la inclusión del portero Iago de Santiago, como premio a su trabajo silencioso durante la temporada en los entrenamientos, y también Mitogo, que tras los primeros minutos ante La Virgen del Camino en la segunda parte, ayer ya tuvo protagonismo desde el inicio y además siendo de los más destacados del partido. Marcó dos goles y dejó encandilada a la afición por su movilidad e intensidad en la zona de arriba.

Para la medular, el técnico asturiano, sin Chamorro lesionado y Del Castillo sancionado, apostó por una nueva dupla mucho más creativa como Álex González y Luis Obispo, brillando especialmente el primero en la visión de juego y circulación. Y arriba, Astu optó por dos puntas con Mitogo y el ‘Rifle’ Oskar Martín. Los dos mojaron.

No todo fue positivo porque Ángel Martínez, con un fuerte golpe en la rodilla, tuvo que ser cambiado y no se conoce el exacto alcance de la lesión. Además, en el debe de Unionistas también hay que reseñar la quizá lógica pérdida de intensidad al final de la primera parte y ciertos momentos de la segunda, y algunos despistes de los laterales que ayer no tuvieron mayor importancia por la fragilidad del oponente.

Unionistas puso mucho énfasis en la buena y rápida salida del balón desde atrás y también como alternativa la opción de ganarle la espalda a los centrales y laterales del Villaralbo, un conjunto zamorano que optó en muchas ocasiones por una arriesgada defensa de uno para uno en la que los locales generaban ventajas con prontitud.

Así, no tardó Unionistas en encarrilar el partido ante el colista y al primer minuto de juego ya ganaba con el tanto de Oskar Martín. La primera media hora de juego de los de Astu fue sin duda lo mejor del partido tanto en intensidad como en criterio futbolístico.

Mitogo quiso agradar a su nuevo equipo desde el arranque. Siempre dispuesto a tirar un desmarque o a generar ventajas con apoyos a los compañeros. A los ocho minutos ya tuvo un tiro cruzado que le sacó el meta con la pierna y a la siguiente no perdonó con un preciso centro colgado de Flórez que empaló sin dejar caer.

Casi cada ataque Unionista terminaba en una ocasión de gol ante un Villaralbo desbordado por las ganas de los locales de sacarse de encima las malas sensaciones de las últimas semanas. Con la estrategia llegó el 3-0, una jugada ensayada que salió a la perfección. Saque de un córner por abajo al primer palo para Oskar Martín, que se da la vuelta y habilita con pase de la muerte a un Cristo que, llegando desde atrás, fusila la portería en el 22.

Otra acción a balón parado le dio el cuarto a los de Astu con otra acción de pizarra. Balón colgado desde la derecha por Cristo, bloqueo de Oskar Martín para Manu Arias, y el central cabecea con mucha potencia cruzado.

A partir de la media hora bajó la intensidad y aunque el dominio siguió siendo local, la sensación de peligro constante y las ocasiones decrecieron. El paso por los vestuarios le sentó bien a los blanquinegros, que recuperaron el hambre por agradar. Había mucho que saciar de las últimas semanas.

Cristo perdonó la ‘manita’ en el 47 con un lanzamiento al cuerpo del portero en un mano a mano, aunque sin duda lo peor del partido llegó en el 54. Un golpe de rodilla con rodilla acabó con el central Ángel Martínez en los vestuarios. Los gestos de dolor hicieron saltar las alarmas y hasta mañana no se sabrá el alcance aunque en el cuerpo técnico no se temen lo peor -ligamento cruzado-.

Astu pasó a Obispo al centro de la zaga con Arias y metió a la vez a los dos últimos fichajes: Jorge Barba y Peli. Tras dos ocasiones de Cristo y Mitogo, el punta puso el segundo de su cuenta y el 5-0 en el 66 tras una gran asistencia de Álex González.

En plan psicólogo estuvo Astu con el último cambio. Después de todas las incorporaciones que ha tenido el equipo en la zona de arriba, Juan Fraile fue el que entró al campo por Mitogo.El sexto fue de Jorge Barba de gran zapatazo desde la frontal en el 78 y en el 84 llegó el definitivo 7-0 con el segundo de Cristo tras asistencia al hueco de Jorge Barba.