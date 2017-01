El Cristo cae en Zamora y pierde el liderato

El Cristo ha caído este domingo por la mínima y en los minutos finales en su visita al Ruta de Plata, merced al tanto anotado por Juanan cuando restaban solo seis minutos para la conclusión. Una derrota (1-0) que manda a los palentinos a la segunda posición de la tabla tras la victoria de la Gimnástica Segoviana, nuevo líder, el sábado ante el Villamuriel.

El partido entre Zamora y Cristo prometía emociones y no defraudó. Los locales necesitaban la victoria para no descolgarse de la cuarta posición y los palentinos llegaban al municipal zamorano con una racha imperial de diez triunfos consecutivos que le erigían como el mejor equipo, por números, de toda la Tercera División. Los dos entrenadores anunciaban en la previa que pondrían en práctica una filosofía de juego abierto, huyendo de planteamientos defensivos y tratando de llegar a la portería rival a base de posesión. Y así fue.

Fue el Zamora quien salió más enchufado al encuentro. Su intensidad, su tensión competitiva, la fortaleza en cada balón dividido y la fe en cada acción hicieron que los de Miguel Losada saliesen vencedores en cada jugada. A eso se le unió el desequilibrio que encontró por las bandas con Raly Cabral y Caramelo haciendo estragos en los costados del Cristo Atlético. Esa superioridad se mitigaba gracias a un trabajo descomunal de Víctor Abajo. Cuando Abajo tuvo que retirarse lesionado después del descanso, esa diferencia en las bandas fue mucho más evidente.

El Cristo se fue metiendo poco a poco en el partido y los minutos pasaban sin que apareciesen ocasiones claras de gol. Los zamoranos rozaron el gol en una falta de Juanan que detuvo bien Guille y en una internada de Raly Cabral que terminó cayendo en el área, con la consiguiente bronca de la hinchada pidiendo penalti. Por su parte, el Cristo tan solo lograba hacer peligro mediante el balón parado. De hecho, Camilo tuvo la ocasión más clara de la primera mitad rematando al larguero un córner botado por Levas. Levas, otro de los mejores del conjunto morado, se marchaba antes del descanso al vestuario también por lesión.

Con el empate a cero se llegaba al descanso. No había goles, pero la afición disfrutaba con un partido repleto de tensión y con dos equipos que no renunciaban a nada. Es cierto que el Cristo fue incapaz de combinar con fluidez y eso benefició a un Zamora que además presionaba en la zona de creación de los palentinos para recuperar balones vitales. Pese a esa superioridad del Zamora, el marcador no se movía. Los pupilos de Lolo sabían que era un día para firmar el empate, puesto que no estaban siendo capaces de sacar su mejor versión.

Y cuando parecía que el choque terminaría con un reparto de puntos, el Zamora conseguía el gol del triunfo en una jugada de estrategia. Falta botada por Diego Ortiz al corazón del área y remate en el punto de penalti de Juanan para batir al, hasta entonces, infranqueable Guille. Restaban cinco minutos más el descuento y, lejos de sufrir, el Zamora estuvo a punto de conseguir la sentencia en dos contragolpes que se fueron al limbo para decir adiós aun buen partido.