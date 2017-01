Asalto al liderato

Tras dos encuentros frente a rivales directos por los primeros puestos de la clasificación –Unionistas de Salamanca y Atlético Astorga–, la Gimnástica Segoviana afronta esta tarde (16:00 horas) su primera salida del año para medirse al Villamuriel, conjunto palentino que logró rescatar un punto en el encuentro de la primera vuelta en La Albuera y que ocupa la decimoséptima posición en la tabla, con los mismos puntos que el Bupolsa, que marca los puestos de descenso a Regional de Aficionados, pero a tan solo cuatro de la sexta posición.

Los gimnásticos llegan al encuentro en el mejor momento de la temporada como demuestran sus ocho victorias consecutivas y sus diecinueve jornadas seguidas sin conocer la derrota. A pesar del buen momento de los azulgrana, los segovianos no olvidan el empate cosechado frente a los palentinos en el mes de agosto, en un partido que acabó empate a uno pese a las innumerables ocasiones para hacerse con la victoria. «Es un rival y un partido que a mí personalmente me ha costado varios meses quitarme de la cabeza. Fruto del gran rendimiento del equipo he conseguido olvidarlo, pero fue un partido que yo nunca había vivido», apuntó el técnico gimnástico Abraham García, quien prevé que el encuentro de esta tarde sea totalmente diferente al de la primera vuelta. «Será un partido duro frente a uno de los rivales que no hemos conseguido ganar», indicó.

El técnico madrileño descarta que sus jugadores puedan relajarse tras dos encuentros en los que la exigencia y el nombre del rival servían como suficiente motivación. «A mí estos chicos son los que me motivan para no bajar la guardia. El ser humano tiene la tendencia de acomodarse, pero nosotros nos agitamos y nos recordamos qué es lo que queremos. No podemos relajarnos y hemos convertido en un hábito entrenar bien», aseguró el entrenador de la Gimnástica Segoviana, quien subrayó que el duelo frente al Villamuriel será más difícil que los dos últimos que los azulgrana han jugado en La Albuera.

La convocatoria tan solo presenta una novedad con respecto a la de hace siete días. En ella figura Chema y no aparece Rubén, quien por motivos personales no será de la partida en los segovianos, dejando su lugar en el lateral zurdo a Víctor Pérez. El resto del once inicial de Abraham García presentará pocas variaciones con respecto al que venció el domingo al Atlético Astorga. Chema podría disfrutar de sus primeros minutos tras varios meses de lesión en lugar de Anel, quien arrastra desde hace días molestias físicas, mientras que Domingo, suplente frente a los maragatos, podría entrar en el centro del campo de los gimnásticos.