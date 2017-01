La Liga denunciará los actos violentos del Pizjuán

La Liga Nacional de Fútbol Profesional anunció que va a denunciar ante el Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia los actos violentos ocurridos durante el partido Sevilla FC - Real Madrid CF correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa de SM El Rey que tuvo lugar el pasado 12 de enero. En un comunicado informa que «como cada semana», remitirá «un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte».

La Liga insiste que «seguirá cada jornada informando a la RFEF sobre los incidentes violentos que se producen en cada uno de los estadios de las distintas categorías del fútbol español y reclamando la convocatoria de la Comisión de Seguridad, Respeto y Tolerancia de la RFEF, así como la necesidad de incluir en los temas objeto de estudio por parte de dicha Comisión, los relativos a la Integridad del fútbol español, independientemente de la competición o categoría en que participen».

Después de que durante el partido una parte del estadio corease cánticos con insultos hacia su persona y su familia, un penalti con 3-1 desató la caja de los truenos. Llegó con el Sevilla apretando en busca de la remontada a falta de siete minutos, el central tomó la responsabilidad de lanzar el penalti cometido sobre Casemiro por Kranevitter. Marcó y después Ramos ‘dedicó’ su gol a los ‘Biris’, la facción más radical de la grada sevillista, muy crítica con el camero. Se señaló la camiseta con su nombre y se puso las manos en las orejas para escuchar sus quejas. Para ‘compensar’ pidió perdón al resto del Pizjuán, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento, los silbidos y cánticos fueron casi generalizados. «No me he calentado ni he faltado el respeto a la afición. No me sale celebrar aquí, aunque si se acuerdan de tu madre...», se defendió Sergio Ramos tras el choque. «El Sevilla siempre será mi casa, piten o no. Si se acuerdan de mi madre desde el min 1, esos no merecen respeto. El sevillismo, sí», dijo el camero.

Apoyado por su club

Lo que sucedió ayer (la noche del jueves en el Sánchez Pizjuán) es muy malo para el fútbol y para la sociedad. No se debe insultar a nadie en un terreno de juego, y en este caso menos, cuando se trata de un jugador y un futbolista como Sergio Ramos», lamentó este viernes Emilio Butragueño, que reconoció que el defensa del Real Madrid estaba en el vuelo de regreso a Madrid «muy dolido, porque Sevilla es su casa y quiere mucho a su ciudad y su club». En la misma línea se manifestó Zinedine Zidane. «Cuando te insultan no es agradable, pero esto no lo podemos evitar», apuntó. «Sergio ha hecho su partido y ahora no hay que pensar en estas cosas. Es feo pero no lo podemos evitar», apuntó ‘Zizou’.